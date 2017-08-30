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"Дозы уже расписали". Минчане не могут найти иностранную вакцину, чтобы вовремя привить ребенка

31.08.2017 14:07 — Новости Общества | Tut.by  
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В редакцию TUT.BY обратилась жительница Минска Ольга. Она не может сделать дочери профилактическую прививку против полиомиелита, коклюша, дифтерии и столбняка французской вакциной Пентаксим. Препарата в поликлиниках, куда она обращалась, нет в наличии. Однако в Минском центре вакцинопрофилактики отмечают, что вакцина в стране есть.


Фото: Reuters

Ребенку Ольги скоро будет три месяца. Как раз тот возраст, когда по национальному календарю малыша нужно привить от полиомиелита, коклюша, дифтерии и столбняка. Мама обратилась в несколько частных медцентров, 3 и 8 детские городские поликлиники столицы, но там сейчас нет в наличии иностранной вакцины Пентаксим. Эту прививку делают платно. Например, в 8 детской городской поликлинике в последний раз она стоила 88 рублей.

В Минском центре вакцинопрофилактики, который находится на базе городской детской клинической инфекционной больницы, пока записи на вакцинацию Пентаксимом также нет.

Есть альтернативный вариант — Ольга может сделать ребенку одновременно две прививки: российской вакциной от коклюша, дифтерии и столбняка АКДС и французской ИмоваксПолио от полиомиелита. Их делают бесплатно, и эти вакцины есть в наличии. Но девушка в этом случае опасается побочных эффектов.

— Мы можем недели две подождать, пока вакцина появится, но непривитой тоже не хочется оставаться и сбивать график. Почему не могут сделать так, чтобы эти иностранные вакцины всегда были в наличии? Есть люди, которые готовы за них платить, — говорит она.

В Минском центре вакцинопрофилактики объясняют, что Пентаксим в стране есть. Все поставки идут через «Белфармацию», и поликлиники могут вакцину там закупить. Также ее там закупает и центр вакцинопрофилактики.

— Если поликлиника не может закупить, то люди могут обратиться к нам на следующей неделе. Но запись у нас на две недели вперед. Дозы, которые есть, мы уже расписали. Новые поставки будут на следующей неделе, тогда и начнем записывать.

 
Теги: Минск
 
 
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В редакцию TUT.BY обратилась жительница Минска Ольга. Она не может сделать дочери профилактическую прививку против полиомиелита, коклюша, дифтерии и столбняка...

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