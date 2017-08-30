В четверг, 31 августа, суд Центрального района Минска начал рассмотрение уголовного дела минчанина, который снял штаны перед военной техникой во время репетиции парада.





С момента задержания и до начала суда обвиняемый Павел Труханов находился под стражей. На заседания пришли его близкие родственники, на руках женщины держат маленького ребенка. В железной клетке — молодой человек. Он прячет лицо от камер. Павле Труханову 33 года, минчанин, до задержания нигде не работал, проблем с законом не было.

Потерпевшими по делу признали несколько человек, в том числе и минчанку Галину Николаевну Платонову, которая тоже пришла в тот вечер посмотреть на репетицию парада.

— Для меня этот статус удивительный, я же не думала, что так все обернется. В тот же вечер нас отвезли в милицию, опросили, и вот теперь я получила повестку в суд. Надеюсь, суд разъяснит, почему я потерпевшая. Я посмотрела на семью Павла, видно, что это хорошие, приличные люди, у него маленький ребенок. То, что он сделал, неправильно, неприятно и некрасиво. Думаю, он уже все осознал, мне его жалко. Это поступок человеку просто сломал жизнь, - рассказала она TUT.BY.





Галина Николаева заявила, что никакой компенсации морального ущерба она требовать не собирается. Остальных потерпевших в суде не было.

Напомним, инцидент во время репетиции парада произошел 24 июня.

— Во время движения колонны военной техники на проезжую часть вышел мужчина и обнажил половые органы. Своими действиями он грубо нарушил общественный порядок, выразил явное неуважение к обществу, — сообщали тогда в ГУВД Мингорисполкома.

«Грубое нарушение порядка» снял один из присутствующих на репетиции парада, а затем выложил двухминутное видео на Youtube. На кадрах видно, как мужчина выбегает на дорогу, спускает штаны и начинает качать бедрами. Увидев эту картину, к хулигану подбежал сотрудник ГАИ, нарушитель ударил инспектора и попытался сбежать. Однако был задержан.

Минчанину было предъявлено обвинение двум статьям Уголовного кодекса — по ч. 1 ст. 339 (Хулиганство) и ст. 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Он был заключен под стражу, вину в ходе следствия признал.