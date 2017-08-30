На 40% дешевле импортной. В Минске показали хоккейную форму, которую детям сшили заключенные

В Минске показали хоккейную форму, которую для детей сшили заключенные. Подготовили ее в ИК-4, а первыми протестируют ребята из детско-юношеской спортшколы «Динамо». 50 комплектов «на пробу» им передал министр внутренних дел Игорь Шуневич. Представители хоккейной школы показали комплекты TUT.BY.



Максим Лисичкин — юный хоккеист, который одним из первых примерял новую форму. Первое впечатление, говорит, неплохое.

Заниматься в новой форме ребята начнут уже завтра, а сегодня была короткая мини-тренировка. Хоккеисты уже ушли в раздевалку, рядом с катком в комплектах для пробы остались только два манекена. Обновки рассчитаны на возраст 6−12 лет. С виду выглядят они презентабельно.

— В комплект формы входит все — от нижнего белья до верхней одежды. Щитки, трусы, нагрудники, налокотники, перчатки, — перечисляет Дмитрий Басков, директор хоккейной школы «Динамо». — Нет только коньков, шлема и клюшки.























Проектировать обновку помогали спортсмены — представители хоккейных школ «Динамо» и «Юность», Федерации хоккея, а также дилеры канадской формы. Однако то, что получилось, — это не окончательный вариант. Теперь юные спортсмены два месяца будут ее тестировать и дадут свою оценку.

— Дал ребятам несколько упражнений: присесть, сделать выпад, — рассказал, как на льду проверял экипировку на функциональность, тренер команды Андрей Ращинский. — Они должны были почувствовать, где эта форма давит или сползает. Пока особых нареканий нет, но хоккей это контактный вид спорта. Нужно покататься, столкнуться, чтобы шайба попала в ногу, тогда поймем насколько экипировка защищает, как ложится по телу.

— Когда проект только начинался, я сомневался, что что-то получится, — делится мнением Дмитрий Басков. — Сейчас могу сказать, что визуально форма ненамного отличается от той же «Bauer».

— Лукавите?

— Нет, — улыбается собеседник. — Конечно, существенные отличия мы поймем только после тренировок. Сразу думал, смогут ли они сделать перчатки из мягкой кожи. Ведь если из твердой, детям неудобно держать клюшку. Смогли. Для деток 6−9 лет экипировка абсолютно нормальная в плане защищенности.

Сколько будет стоить такая экипировка, директор хоккейной школы пока не говорит. Во время своего выступления глава МВД отметил, что стоить она будет на 40 процентов ниже импортной, передает БЕЛТА.



Дмитрий Басков рассказывает о новой форме. Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

— В мае на олимпийском собрании озвучили проблему: в регионах дети не идут заниматься хоккеем, потому что форма дорогая. И не все родители могут ее купить, — продолжает Дмитрий Басков. — Эта экипировка будет значительно дешевле. Шьется она для детей 6−7 лет, чтобы поднять массовость набора в регионах.

— Не возражают ли мамы и папы? Мол, не хотим, чтобы дети носили комплекты, сшитые заключенными?

— Сегодня у родителей большой вопрос по экипировке, — отвечает директор. — Мамы и папы, особенно в регионах, просят: дайте хоть какую-то форму — старую, «бэушную». У них не будет претензий к тому, кто ее шьет, скорее они будут рады, что им поставят форму.

Напомним, в мае на олимпийском собрании Александр Лукашенко рассказал , как можно решить проблему с детским хоккейным инвентарем.

— Как будто самая большая проблема! Хотя и не это проблема. Когда начали по этому хоккею обсуждать, поднимается министр внутренних дел и говорит: «Александр Григорьевич, а что за проблема? Скажите, дайте мне задание. Мы в исправительных учреждениях… Для детей. — Ну, хоккеисты у нас крутые, там „найки“ купим и коньки, и штаны. — А все остальное мы сошьем. И штаны, и даже коньки сделаем». И он прав. Что, для детишек там форму не сошьют? Притом для любого вида спорта. И деньги останутся у нас, и копейки это будет стоить. Надо купить какой-то станок в какое-то учреждение? Ну давайте купим его! Но этим никто не занимался, — сказал Александр Лукашенко.

После собрания министр внутренних дел поручил ДИН проработать вопрос с пошивом формы.

— Думаю, что у них получится пошить форму не хуже, а может, даже и лучше, для детей и по качеству, и по стоимости, — заявил Игорь Шуневич.