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На 40% дешевле импортной. В Минске показали хоккейную форму, которую детям сшили заключенные
31.08.2017 15:10 — Новости Общества | Tut.by
В Минске показали хоккейную форму, которую для детей сшили заключенные. Подготовили ее в ИК-4, а первыми протестируют ребята из детско-юношеской спортшколы «Динамо». 50 комплектов «на пробу» им передал министр внутренних дел Игорь Шуневич. Представители хоккейной школы показали комплекты TUT.BY.
Заниматься в новой форме ребята начнут уже завтра, а сегодня была короткая мини-тренировка. Хоккеисты уже ушли в раздевалку, рядом с катком в комплектах для пробы остались только два манекена. Обновки рассчитаны на возраст 6−12 лет. С виду выглядят они презентабельно.
— В комплект формы входит все — от нижнего белья до верхней одежды. Щитки, трусы, нагрудники, налокотники, перчатки, — перечисляет Дмитрий Басков, директор хоккейной школы «Динамо». — Нет только коньков, шлема и клюшки.
Проектировать обновку помогали спортсмены — представители хоккейных школ «Динамо» и «Юность», Федерации хоккея, а также дилеры канадской формы. Однако то, что получилось, — это не окончательный вариант. Теперь юные спортсмены два месяца будут ее тестировать и дадут свою оценку.
— Дал ребятам несколько упражнений: присесть, сделать выпад, — рассказал, как на льду проверял экипировку на функциональность, тренер команды Андрей Ращинский. — Они должны были почувствовать, где эта форма давит или сползает. Пока особых нареканий нет, но хоккей это контактный вид спорта. Нужно покататься, столкнуться, чтобы шайба попала в ногу, тогда поймем насколько экипировка защищает, как ложится по телу.
— Когда проект только начинался, я сомневался, что что-то получится, — делится мнением Дмитрий Басков. — Сейчас могу сказать, что визуально форма ненамного отличается от той же «Bauer».
— Лукавите?
— Нет, — улыбается собеседник. — Конечно, существенные отличия мы поймем только после тренировок. Сразу думал, смогут ли они сделать перчатки из мягкой кожи. Ведь если из твердой, детям неудобно держать клюшку. Смогли. Для деток 6−9 лет экипировка абсолютно нормальная в плане защищенности.
Сколько будет стоить такая экипировка, директор хоккейной школы пока не говорит. Во время своего выступления глава МВД отметил, что стоить она будет на 40 процентов ниже импортной,
— В мае на олимпийском собрании озвучили проблему: в регионах дети не идут заниматься хоккеем, потому что форма дорогая. И не все родители могут ее купить, — продолжает Дмитрий Басков. — Эта экипировка будет значительно дешевле. Шьется она для детей 6−7 лет, чтобы поднять массовость набора в регионах.
— Не возражают ли мамы и папы? Мол, не хотим, чтобы дети носили комплекты, сшитые заключенными?
— Сегодня у родителей большой вопрос по экипировке, — отвечает директор. — Мамы и папы, особенно в регионах, просят: дайте хоть какую-то форму — старую, «бэушную». У них не будет претензий к тому, кто ее шьет, скорее они будут рады, что им поставят форму.
Напомним, в мае на олимпийском собрании Александр Лукашенко
— Как будто самая большая проблема! Хотя и не это проблема. Когда начали по этому хоккею обсуждать, поднимается министр внутренних дел и говорит: «Александр Григорьевич, а что за проблема? Скажите, дайте мне задание. Мы в исправительных учреждениях… Для детей. — Ну, хоккеисты у нас крутые, там „найки“ купим и коньки, и штаны. — А все остальное мы сошьем. И штаны, и даже коньки сделаем». И он прав. Что, для детишек там форму не сошьют? Притом для любого вида спорта. И деньги останутся у нас, и копейки это будет стоить. Надо купить какой-то станок в какое-то учреждение? Ну давайте купим его! Но этим никто не занимался, — сказал Александр Лукашенко.
После собрания министр внутренних дел поручил ДИН проработать вопрос с пошивом формы.
— Думаю, что у них получится пошить форму не хуже, а может, даже и лучше, для детей и по качеству, и по стоимости, —
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В Минске показали хоккейную форму, которую для детей пошили заключенные. Подготовили ее в ИК-4, а первыми протестируют ребята из детско-юношеской спортшколы...
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