С началом осени в Гомеле изменится движение трех маршрутов общественного транспорта

Движение некоторых маршрутов общественного транспорта изменяется с 1 сентября 2017 года, пишут « Гомельские ведомости ».





Троллейбус № 11 «Завод литья и нормалей — Солнечная» будет следовать от остановочного пункта «Завод литья и нормалей» по улице Могилевской, проспекту Космонавтов, улице Хмельницкого, проспекту Октября до конечного пункта «Технический университет» в прямом и обратном направлениях.

Автобус № 52 «Вокзал — Микрорайон Шведская горка» будет следовать по улицам Шевченко, Курчатова, проспекту Ленина, Интернациональной, Барыкина, проезду Куйбышевскому, Б. Хмельницкого, проспекту Октября, Карбышева, Пенязькова, Полины Гельман, Братьев Лизюковых, проспекту Октября, Косарева, 70 лет БССР, Давыдовской, Медицинской до остановочного пункта «Медгородок» в прямом и обратном направлениях.

Автобус № 26 «Медгородок — Микрорайон Южный» будет следовать от остановки «Медгородок» по улицам Медицинской, Давыдовской, 70 лет БССР, Косарева, проспекту Речицкому, Студенческой, Братьев Лизюковых, Полины Гельман, Пенязькова, Карбышева, проспекту Октября, Б. Хмельницкого, Барыкина, Интернациональной, проспекту Ленина, Пролетарской, Фрунзе, Ильича, Северной, Дубравной, Оськина до остановочного пункта «Микрорайон Южный» в прямом и обратном направлениях.