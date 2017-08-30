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Букмекеры пока не принимают ставки на "нобелевку" по литературе

31.08.2017 15:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 авг — Sputnik. Букмекеры еще не принимают ставки на обладателя Нобелевской премии по литературе в текущем году, хотя обычно в это время фавориты "нобелевской гонки" уже известны.

Букмекеры пока не принимают ставки на "нобелевку" по литературе
© REUTERS NTB SCANPIX
Лауреат нобелевской премии Лю Сяобо умер в Китае

Имя обладателя Нобелевской премии по литературе объявят уже через полтора месяца – в октябре.

Обычно за полгода до присуждения самой престижной в литературном мире награды букмекеры уже принимают ставки на обладателя премии, в 2017 году и за полтора месяца до объявления имени победителя подобного списка нет.

Почему ни одна из букмекерских контор еще не составила рейтинги наиболее вероятных претендентов и не начала принимать ставки, пока не известно. В то же время ставки на обладателя Нобелевской премии мира уже принимаются несколько месяцев.

В прошлом году лауреатом "нобелевки" по литературе стал музыкант Боб Дилан, на которого не ставила ни одна из букмекерских контор. Присуждение ему награды стало первым в истории фактом получения Нобелевской премии по литературе, по факту, не за литературу.

Уже несколько лет среди основных претендентов на премию называют японца Харуки Мураками, американского автора Филипа Рот и кенийского писателя Нгуги ва Тхионго, а также ряд иных. Принимали несколько лет подряд ставки и на поэта Евгения Евтушенко, однако он своей премии не дождался – скончался в начале текущего года.

 
Теги: Минск
 
 
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Обычно за полгода до присуждения Нобелевской премии имена возможных лауреатов уже обсуждались, а в этом году – нет.

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