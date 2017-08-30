Безвизовый режим, проведение Евроигр в 2019 году и чемпионата мира по хоккею в 2021-м - благодаря этим событиям еще больше иностранцев смогут посетить Беларусь. И большинство впервые увидят ее, приземлившись в Национальном аэропорту Минск. Корреспонденты БЕЛТА побывали в главной воздушной гавани страны и узнали, когда здесь ожидают 4-миллионного пассажира, указатели на каком языке появятся в аэропорту в ближайшее время и как идет строительство второй взлетно-посадочной полосы.

Уже на подъезде к аэровокзалу заметны нововведения - на привокзальной площади закончено строительство полосы для общественного транспорта и официального трансфера аэропорта. Частные авто теперь не останавливаются около входа в здание аэровокзала, пассажиров можно высадить на выделенной площадке, неподалеку от которой размещена зона для курения. Это раньше дымить можно было на территории всей привокзальной площади, сейчас курильщиков отправляют в специально оборудованные места. Таких на привокзальной территории пять.

У входа в аэропорт встречает пресс-секретарь Ромина Саматханова, которая станет нашим экскурсоводом. Мы сразу обращаем внимание на разделение потоков транспорта. "Действительно, мы сейчас разграничиваем общественный транспорт и личный. На 99% строительство уже закончено, остались мелкие технические доработки. Такой подход - не наша новация или чьи-то частные пожелания, это требования ИКАО (Международной организации гражданской авиации). Практически во всех аэропортах мира вокруг аэровокзала создана зона авиационной безопасности", - поясняет она. Речь идет, в том числе, о борьбе с терроризмом - предполагаемый преступник не сможет подъехать вплотную к аэровокзалу или оставить машину в двух шагах от него.

Мы заходим в аэровокзал и сразу окунаемся в шум, гам и суету аэропорта. Кто-то спешит к информационной стойке, чтобы узнать необходимые сведения, выделяются среди других пассажиров дети из Сирии, которые приезжали в Беларусь на отдых, - их зеленые кепки видны издалека, мимо с чемоданами спешат пилоты.

В общей зоне аэровокзала в последнее время уже начались изменения - возможно, не столь заметные глазу, но добавляющие комфорта пассажирам. По пути встречаются бесплатные стойки для зарядки гаджетов: здесь можно зарядить смартфон, планшет или ноутбук. Сейчас их в здании аэровокзала более десяти. Любой желающий может воспользоваться бесплатно.

Кроме того, появились принтеры для печати посадочных талонов с электронных гаджетов по QR-коду и Data Matrix-коду. Теперь пассажирам, кто регистрируется онлайн, не надо думать, где распечатать свой летный документ. "А вот еще одна новинка - зона детских аттракционов. Расположена рядом с детской площадкой, которую мы запустили еще в 2014 году. Появилась совсем недавно, буквально в этом месяце", - обращает наше внимание пресс-секретарь аэропорта. Четыре ярких аттракциона оккупировала шумная ватага детишек, воспользовавшись тем, что родители сидят в кафе неподалеку.

Точки общепита - еще одна зона ответственности аэропорта. Правда, монополистом в этом плане он не стремится стать: в здании аэровокзала хватает места и для контрагентов (среди них, кстати, есть крупные международные сети), и для собственных кафе. Руководит всем этим сложным механизмом начальник службы кейтеринга Олег Духнов. Под его началом работает 270 человек.

"Коллектив практически полностью женский, в нашем ведении 16 объектов, и это не только кафе в здании аэровокзала, но и ресторан "Лайнер", магазин розничной торговли, столовая, а также два кафе в Минске. Плюс мы работаем с бортовым питанием - большинство авиакомпаний, летающих в Минск, пользуются нашими услугами", - говорит Олег Духнов. Сейчас сотрудники службы кейтеринга готовят до 10 тыс. рационов бортового питания в сутки.

На вопрос, чем в аэропорту будут кормить гостей Евроигр-2019, начальник службы кейтеринга отвечает, что далеко еще загадывать. "Если вспомнить чемпионат мира по хоккею 2014 года, то наплыв людей был в последние три дня чемпионата. Думаю, и здесь будет подобная ситуация. По прилете люди обычно стремятся быстрее уехать из аэропорта, сложности могут быть только на вылете. Но мы к ним будем готовы. Что касается меню, то это, конечно, будет национальная кухня. Какой интерес гостям страны кушать тут китайскую или тайскую еду?" - отмечает он. Проблем с коммуникацией у персонала аэропорта быть не должно - большинство сотрудников, работающих напрямую с пассажирами, говорят по-английски.

Планов у службы кейтеринга немало, например, они хотят сделать небольшие кафе в зоне прилета. "И тогда пассажир, пока ждет свой багаж, сможет попить кофе или купить с собой что-нибудь из кулинарии. Кроме того, этим летом в тестовом режиме мы готовили кошерное бортовое питание. Это была своего рода проба, и, честно признаться, заниматься таким питанием очень непросто. Нужно отдельное помещение, больше людей участвует в техпроцессе, меню должен утвердить раввин. Но если какая-нибудь из авиакомпаний запросит такую услугу - мы сможем ее оказать. Кроме того, работаем со спортивным и детским питанием. Для правительственных бортов тоже готовим питание под заказ, чаще всего это меню бизнес-класса", - говорит Олег Духнов.

По словам начальника службы кейтеринга, львиную долю выручки (около 60%) его подразделения, если речь идет о бортовом питании, приносит сотрудничество с авиакомпанией "Белавиа". Национальный перевозчик стал кормить своих пассажиров не так давно - буквально с начала этого года. И теперь служба кейтеринга аэропорта два раза в год разрабатывает меню для пассажиров авиакомпании.

На вопрос, что же из еды пользуется самым большим спросом в аэропорту, Олег Духнов отвечает: "Бутерброды - вот что чаще всего покупают люди. Никакой интриги. А в ресторане чаще заказывают драники".

Кейтеринг в аэропорту отвечает не только за вкусную еду, но и за хороший сон - в ведении службы находятся кабинки для сна, расположенные в международном бизнес-зале. Их одиннадцать, одна предназначена для людей с ограниченными физическими возможностями. Три часа сна в такой кабине обойдутся в $20, за каждый следующий час нужно будет доплатить еще $7. Пока такого количества кабин хватает, но в планах - расширение международного бизнес-зала и, соответственно, количества таких боксов.

Мы идем дальше по территории общей зоны, обращаем внимание на союзный сектор вылета. Здесь также недавно произошли перемены - весной этого года расширили пункты досмотра. "Этот сектор был самым многолюдным. И решение о расширении было естественной необходимостью. Сейчас, когда каждый пункт досмотра по площади стал больше в 2 раза, пассажиры проходят все необходимые процедуры быстро и очень комфортно. Все пункты оснащены новейшим досмотровым оборудованием", - поясняет Ромина Саматханова.

Работает аэропорт и над заменой телескопических трапов. Уже сейчас в эксплуатацию запущены два новых телетрапа. До конца года планируется замена еще четырех телескопических трапов и установка одного дополнительного.

В скором времени в здании аэровокзала появится еще одно интересное нововведение: на указателях и в другой справочной информации появится третий язык - китайский (сейчас можно прочитать нужную информацию на русском и английском). "В последнее время идет очень большой поток пассажиров из Китая. И не только транзитных, гости из Поднебесной сегодня летят именно в Беларусь. Возможно, свою роль в этом сыграли строительство индустриального парка "Великий камень" и в целом туристическая привлекательность нашей страны", - отмечает пресс-секретарь.

Делается в аэропорту немало, но все же вопрос совершенствования инфраструктуры (особенно в условиях постоянного роста пассажиропотока) стоит остро. Здание аэропорта построено в 1983 году, тогда это была воздушная гавань союзного назначения, и подстраивать ее под современные требования не так просто. "Коллективом предприятия делается максимум возможного, чтобы обеспечить комфортное пребывание пассажиров в аэропорту, но все мы, конечно, мечтаем о новом терминале. Наш аэровокзал может принять 5,8 млн пассажиров в год. Если смотреть данные по этому году, то 3-миллионного пассажира мы планируем встречать уже в сентябре, а планку в 4 млн - перешагнуть в первых числах декабря", - рассказывает Ромина Саматханова.

Если такой рост пассажиропотока сохранится, то о строительстве терминала в аэропорту надо начинать думать уже сейчас. Тем более в следующем году планируется ввести в строй вторую взлетно-посадочную полосу, которая будет способна принять все типы воздушных судов, вплоть до Airbus A380. Сейчас строительство второй ВПП - главный проект аэропорта. "Это строительство - естественный этап развития аэропорта как международного транзитного узла. Чем больше современных полос, оборудованных по последнему слову техники, - тем больше самолетов мы сможем принять", - резюмирует пресс-секретарь.

Многие пассажиры продолжили бы мысль о естественном развитии аэропорта еще и приходом лоукост-компаний в Минск. Надеюсь, ввод второй взлетно-посадочной полосы и (если сбудется задуманное) нового терминала поменяют ситуацию в этом отношении.

Светлана МИХОВИЧ,

Фото Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-