В Гродненской области вдвое выросло число случаев бешенства среди животных

В Гродненской области вдвое выросло количество зарегистрированных случаев бешенства среди животных, сообщает областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

За 7 месяцев текущего года зарегистрировано 37 лабораторно подтвержденных случаев бешенства, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2016-го. В основном случаи бешенства регистрируются у диких животных (81%). Главными разносчиками заболевания являются лисы и енотовидные собаки.

«Среди домашних животных — собак и кошек — зарегистрировано 7 случаев заболевания бешенством, причем в 6 из них у животных были хозяева», — отметили специалисты.

За помощью к медикам после укусов больных животных обратились 852 человека, треть из которых - дети. Большинство из них пострадали от контактов с домашними животными.

«Анализ обращаемости за антирабической помощью лиц показывает, что в большинстве случаев пострадавшие не соблюдали меры личной безопасности при контакте с незнакомыми животными, не знали о клинических проявлениях бешенства у животных, особенностях их поведения, пытались им помочь или поиграть с ними», — отмечают в центре.

Специалисты напоминают, что у разных видов животных клинические проявления бешенства могут быть различными. Это не только агрессивность, но и утрата естественной осторожности, природного чувства опасности, вследствие чего животные появляются в населенных пунктах, приближаются к человеку, даются в руки. Иногда в начале заболевания у животных возникает депрессивное состояние, фотофобия — светобоязнь, стремление прятаться в темные места (типична для кошек). У собаки может появляться затрудненное глотание, от чего создается впечатление, что она чем-то подавилась.

При появлении первых признаков необычного поведения домашних животных необходимо обращаться к ветеринарному специалисту, а не заниматься самостоятельным лечением домашнего питомца.