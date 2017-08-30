Двух жителей Молодечно подозревают в краже 20 велосипедов

Расследуется ряд уголовных дел о велосипедных кражах в Молодечно. Предполагается, что за месяц двое парней похитили 20 двухколесных машин. Подробности сообщает Управление Следственного комитета по Минской области.





Фигуранты — 22-летний безработный житель Молодечно (ранее неоднократно судимый), а также 16-летний парень.

По данным следователей, с 6 июля по 8 августа мужчины по вечерам похищали с лестничных площадок в подъездах велосипеды. Всего на общую сумму более 6000 рублей.

«6 велосипедов уже возвращено потерпевшим. Также в ходе проведенного обыска изъяты 7 велосипедов и 9 рам от велосипедов, по которым устанавливаются возможные их владельцы», — уточнила официальный представитель УСК по области Татьяна Белоног.





Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса (Кража, совершенная повторно, группой лиц). Старший из них заключен под стражу, младший под подпиской о невыезде.

Следствие предполагает, что фигуранты причастны к другим преступлениям.

Всех, кто узнал на снимках свои похищенные велосипеды, просят обращаться в Молодечненский РОСК по адресу: г. Молодечно, ул. Притыцкого, д. 23, каб. 111, или по телефону 8 0176 58−07−69. Либо в Молодечненский РОВД по адресу: г. Молодечно, ул. Галицкого, д. 23, каб. 321 (телефон 102).



























