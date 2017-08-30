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Кинотеатр "Дружба" в Чижовке снесли почти полностью
31.08.2017 16:07 — Новости Общества | Tut.by
На днях минчане заметили, что кинотеатр «Дружба» в Чижовке начали сносить. Как нам пояснили управляющие компанией застройщика, необходимо убрать верхнюю часть здания и оставить фундамент. Сегодня журналисты агентства «
Сносить конструкции начали еще на выходных — 20 августа. Управляющий компанией «Полимедгрупп» Виталий
— Так и надо. Мы верхнюю часть убираем, низ оставляем и дальше возводим — это и есть реконструкция. Все по плану.
Напомним, кинотеатр был построен в 1970-х годах, последние годы долго стоял закрытым. Хотя в 2012-м его продали с аукциона, но к работам так и не приступили. Летом 2017-го на объекте началась реконструкция. Планируется, что на его месте через три года появится многофункциональный комплекс с шестиэтажным паркингом на 121 машино-место.
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Кинотеатр "Дружба" в Чижовке снесли почти полностью.
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