﻿ Кинотеатр "Дружба" в Чижовке снесли почти полностью. 21.by
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Кинотеатр "Дружба" в Чижовке снесли почти полностью

31.08.2017 16:07 — Новости Общества | Tut.by  
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На днях минчане заметили, что кинотеатр «Дружба» в Чижовке начали сносить. Как нам пояснили управляющие компанией застройщика, необходимо убрать верхнюю часть здания и оставить фундамент. Сегодня журналисты агентства «Минск-Новости» показали, что осталось от кинотеатра.


Фото: «Минск-Новости»

Сносить конструкции начали еще на выходных — 20 августа. Управляющий компанией «Полимедгрупп» Виталий объяснил, что разрешение госстройнадзора на эти работы есть. В курсе и администрация района.

— Так и надо. Мы верхнюю часть убираем, низ оставляем и дальше возводим — это и есть реконструкция. Все по плану.



Напомним, кинотеатр был построен в 1970-х годах, последние годы долго стоял закрытым. Хотя в 2012-м его продали с аукциона, но к работам так и не приступили. Летом 2017-го на объекте началась реконструкция. Планируется, что на его месте через три года появится многофункциональный комплекс с шестиэтажным паркингом на 121 машино-место.


Так новое здание выглядит на проекте. Фото: Майя Кохно, TUT.BY
 
Теги: Минск
 
 
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Кинотеатр "Дружба" в Чижовке снесли почти полностью.

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