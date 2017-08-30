На днях минчане заметили, что кинотеатр «Дружба» в Чижовке начали сносить. Как нам пояснили управляющие компанией застройщика, необходимо убрать верхнюю часть здания и оставить фундамент. Сегодня журналисты агентства « Минск-Новости » показали, что осталось от кинотеатра.



Фото: «Минск-Новости»

Сносить конструкции начали еще на выходных — 20 августа. Управляющий компанией «Полимедгрупп» Виталий объяснил , что разрешение госстройнадзора на эти работы есть. В курсе и администрация района.

— Так и надо. Мы верхнюю часть убираем, низ оставляем и дальше возводим — это и есть реконструкция. Все по плану.









Напомним, кинотеатр был построен в 1970-х годах, последние годы долго стоял закрытым. Хотя в 2012-м его продали с аукциона, но к работам так и не приступили. Летом 2017-го на объекте началась реконструкция. Планируется, что на его месте через три года появится многофункциональный комплекс с шестиэтажным паркингом на 121 машино-место.



Так новое здание выглядит на проекте. Фото: Майя Кохно, TUT.BY