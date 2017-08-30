В Витебске задержали двух представителей криминального мира из Санкт-Петербурга

В Витебске задержали участника криминалитета из Санкт-Петербурга, находящегося в международном розыске. Об этом сообщил начальник отдела по борьбе с организованной преступностью 7-го управления Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси подполковник милиции Руслан Баязитов.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в отношении лидеров транснациональной организованной преступности сотрудникам 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД поступила оперативная информация, что 20 августа в Витебск намерены прибыть два представителя криминалитета из Санкт-Петербурга. Мужчины входят в окружение одного из российских воров в законе.

Одного из них разыскивают правоохранители Санкт-Петербурга за покушение на убийство предпринимателя, который имеет отношение к модельному бизнесу. Кроме этого, мужчине вменяется в вину хранение огнестрельного оружия.

Предпринимателя убили в ночь с 16 на 17 августа в одном из подпольных казино, устроенном в квартире в Санкт-Петербурге. Игра в карты завершилась стрельбой. После такого громкого инцидента преступнику было необходимо скрыться, и помочь ему в этом вызвались представители витебского криминалитета.

Правоохранители установили место нахождения гостей, и 29 августа двух жителей Санкт-Петербурга задержали сотрудники 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД при поддержке ОМОНа. Это произошло в бильярдном клубе «Карамболь».

Находящийся в международном розыске 53-летний житель Санкт-Петербурга водворен в витебский изолятор временного содержания. Решается вопрос о его экстрадиции в Россию.