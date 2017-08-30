ТОП-5 самых необычных школ Минска

Почти все школы белорусской столицы похожи друг на друга, как близнецы. Хотя бы потому, что строятся они по стандартным планам. И все же среди почти 250 школ и гимназий Минска есть особенные и уникальные.

В топ-5 самых необычных школ белорусской столицы вошли 4 уже действующих учебных заведений и одно, которое примет учеников в 2019 году. Но эта школа по своей оригинальности вполне может превзойти все существующие.

СШ №4: самая старая школа Минска

В 2016 году минская школа №4 отметила свое стодесятилетие. В 1906 году частные предприниматели Зубакин и Фалькович на улице Магазинной, 32 открыли частную полноправную мужскую гимназию, правопреемницей которой и является нынешняя школа №4.

Фото - wikimapia.org

На Красноармейскую, 11 школа переехала в 1936 году – специально для нее было построено здание по проекту архитектора Герасима Якушко. Во время войны от него остались только стены. Но за 2 года школу восстановили и в 1947-м она снова заработала. В 1979 году была проведена реконструкция здания и к нему достроили вторую часть.

Фасад школы сохранился в идеальном состоянии. Уникальной особенностью школы является библиотека, которая располагается в полукруглом колонном портике. А также мраморная лестница, постройки еще тех, довоенных времен.

Первая школа столицы, построенная по уникальному проекту

СШ №23 - первая школа в Минске, построенная по уникальному архитектурному проекту. Открылась она в Сухарево в 2009 году. Несмотря на то, что рассчитано учебное заведение на 720 мест, в первый же год своего существования за парты в нем сели около 900 учеников.

Школа действительно выделяется на фоне типовых, хотя совсем уж необычным здание не назовешь. В школе два корпуса – учебный и культурно досуговый в котором есть два спортзала, тренажерный и хореографический залы и даже зимний сад. Особенностью учебного корпуса является лекционный зал на 90 мест.

Школа имени Рут Уоллер

Открывшаяся в 2004 году в Лошице школа №130 с недавнего времени носит имя американки Рут Уоллер. Речь идет о первом секретаре гуманитарной миссии ООН в Беларуси. В Минск она прибыла в апреле 1946 года, а умерла в августе того же года. 24-летняя Рут заболела менингитом после того, как спасла трех детей, тонущих в пруду в Лошицком парке.

Фото – с официального сайта школы

В школе сейчас учится около 1000 детей. Здесь есть два спортивных, тренажерный и хореографический залы, компьютерные классы и кабинеты информационных технологий, медицинский, процедурный и стоматологический кабинеты и даже кабинет сенсорного стимулирования!

Внешне школа также выглядит достаточно необычно и оригинально, хотя она и построена по стандартному проекту.

Экспериментальная и самая «продвинутая» 61-я

Открывшуюся в 2014-м году школу сразу же назвали экспериментальной и уникальной. Открывал ее тогдашний мэр Николай Ладутько, а в нынешнем мае ее посетил Александр Лукашенко.

Фото – с официального сайта школы

Безусловно, на данный момент – это самая «продвинутая» школа Беларуси. Здесь огромное количество спортивных площадок, два бассейна, сауна и джакузи, тренажерные залы, круто оборудованные классы… В общем, удивительно, что школьники еще домой уходят.

Проект школы разрабатывался индивидуально – поэтому она не похожа ни на одну другую. Здание выглядит стильно и солидно и масштабно – иной университет позавидует.

Кстати, интересный факт: изначально школу планировалось сделать православной, а в самом здании установить алтарь. Место для строительства в 2012 году даже освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Но городские власти решили, что школа будет обычной, светской.

Нет пределов совершенству: школа в Новой Боровой

Она примет первых учеников в 2019 году. Но, честно говоря, уже сейчас можно начинать хотеть в ней учиться. Построена она будет по уникальному проекту и вместит более тысячи учеников.

Школа будет радикально отличаться от всех существующих: она вобрала в себе много смелых решений и проектировалась с оглядкой на уже существующие современные учебные заведения Финляндии и Норвегии. Планируется, что она станет местом для гармоничного развития детей, где должно быть место для учёбы, для спорта и для общения.

Вместо пустого холла – просторный амфитеатр, где ученики смогут общаться и проводить свободное время. Для учеников младших классов выделено отдельное крыло - теперь малыши и подростки не будут друг другу мешать. Для старшеклассников будут созданы зоны отдыха, ведь в школе нужно не только учиться, но и восстанавливать силы.

Мебель, как и многое другое в интерьере, будет создана по индивидуальному проекту. Что касается спортивной составляющей, то, помимо непосредственно спортзала в самой школе, в одном комплексе с ней будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и тренажёрным залом. Вечером объекты физкультурно-оздоровительного комплекса будут открыты для посещения жителям Новой Боровой – достаточно лишь пробрести абонементы.

И, самое необычное – в школе будет эксплуатируемая крыша! На нее можно будет выйти в погожий денек, например, из библиотеки и почитать на свежем воздухе. Проект «школы будущего» сейчас находится на стадии детального проектирования, но уже сейчас поражает необычным для Беларуси подходом и обилием новаторских идей.