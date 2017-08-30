Зеки сшили юным хоккеистам комфортную форму

МИНСК, 31 авг — Sputnik. Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич в четверг передал столичной СДЮШОР БФСО "Динамо" 50 комплектов хоккейной формы, сообщает Sputnik.

В мае этого года президент Беларуси Александр Лукашенко на Олимпийском собрании НОК обратил внимание на обеспечение инвентарем детских спортивных школ. В ответ глава МВД выступил с инициативой пошива формы в учреждениях Департамента исполнения наказаний. 31 августа состоялась презентация первой партии хоккейной формы.

"Министр внутренних дел генерал-лейтенант милиции Игорь ШУНЕВИЧ передал воспитанникам Минской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по хоккею с шайбой БФСО "Динамо" 50 комплектов хоккейной формы. Выпуск одежды для занятий этим видом спорта (а в перспективе — и футболом) освоили на Республиканском унитарном производственном предприятии №4 УДИН МВД по Гомельской области", — рассказали в МВД.

По словам министра, стоимость отечественной формы на 40% ниже, чем брендовых аналогов. Для создания обмундирования использовалась белорусская ткань, а элементы защиты российского производства.

"Уверен, что молодые хоккеисты будут комфортно себя чувствовать в этой форме, а мы готовы в ближайшем будущем обеспечить качественной и доступной экипировкой все заинтересованные спортивные учреждения страны", — Шуневич.

Для производства экипировки предприятие специально закупило необходимое оборудование, а специалисты выезжали на российские фабрики, занимающееся пошивом хоккейной формы.

"В свою очередь директор СДЮШОР Дмитрий БАСКОВ обратил внимание: его воспитанники подвергнут форму тщательной проверке, увеличив интенсивность носки и частоту стирки, оценят ее удобство и износостойкость", — добавили в МВД.

Форму уже примеряли юные спортсмены, обратив внимание, что одежда по качеству и комфорту не уступает той, которую они использовали раньше.

Вскоре форма поступит в серийное производство.