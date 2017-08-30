ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Борьба за секунды. В Гомеле прошел Кубок Беларуси по пожарно-спасательному спорту

31.08.2017 16:42 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Гомельском районе на территории специализированного лицея МЧС 31 августа состоялся третий заключительный этап соревнований по пожарно-спасательному спорту среди областных команд, команды Минского городского управления и Университета гражданской защиты МЧС.


На протяжении трех дней восемь команд боролись в нескольких видах: преодоление стометровой полосы с препятствиями, подъем по штурмовой лестнице на четвертый этаж учебной башни и боевое развертывание от мотопомпы. Последнее состоялось на третий день.

Задача спортсменов при боевом развертывании состояло в следующем: после старта возле щита, на котором размещена мотопомпа для подачи воды в боевые рукава, команда собирает рабочую линию и забирает с помощью мотопомпы воду из емкости. На расстоянии 95 метров от щита находятся мишени, которые должны быть залиты.

Победителями в этой дисциплине стала команда Брестской области, которая еще установила и новый рекорд Беларуси — 22.73 секунды.

По итогам же всех трех дней первое место и Кубок достались сборной команде Гомельской области.

Также в рамках подготовки к предстоящему Чемпионату Мира в соревнованиях вне зачета приняла участие женская сборная Беларуси по пожарно-спасательному спорту.










 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На протяжении трех дней восемь команд боролись в нескольких видах: преодоление стометровой полосы с препятствиями, подъем по штурмовой лестнице на четвертый этаж...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Зеки сшили юным хоккеистам комфортную форму
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика