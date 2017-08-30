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Борьба за секунды. В Гомеле прошел Кубок Беларуси по пожарно-спасательному спорту
31.08.2017 16:42 — Новости Общества | Tut.by
В Гомельском районе на территории специализированного лицея МЧС 31 августа состоялся третий заключительный этап соревнований по пожарно-спасательному спорту среди областных команд, команды Минского городского управления и Университета гражданской защиты МЧС.
На протяжении трех дней восемь команд боролись в нескольких видах: преодоление стометровой полосы с препятствиями, подъем по штурмовой лестнице на четвертый этаж учебной башни и боевое развертывание от мотопомпы. Последнее состоялось на третий день.
Задача спортсменов при боевом развертывании состояло в следующем: после старта возле щита, на котором размещена мотопомпа для подачи воды в боевые рукава, команда собирает рабочую линию и забирает с помощью мотопомпы воду из емкости. На расстоянии 95 метров от щита находятся мишени, которые должны быть залиты.
Победителями в этой дисциплине стала команда Брестской области, которая еще установила и новый рекорд Беларуси — 22.73 секунды.
По итогам же всех трех дней первое место и Кубок достались сборной команде Гомельской области.
Также в рамках подготовки к предстоящему Чемпионату Мира в соревнованиях вне зачета приняла участие женская сборная Беларуси по пожарно-спасательному спорту.
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На протяжении трех дней восемь команд боролись в нескольких видах: преодоление стометровой полосы с препятствиями, подъем по штурмовой лестнице на четвертый этаж...
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