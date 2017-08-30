МИД: для Киева неуместно, пользуясь делом Гриба, угрожать Беларуси

МИНСК, 31 авг — Sputnik. МИД Беларуси ответил на заявление внешнеполитического ведомства Украины, которое сообщило, что Минск ведет себя с Киевом не по-партнерски в связи с делом Павла Гриба.



© Фото: предоставлено Антоном Бычковским Госпогранкомитет подтвердил пересечение Грибом белорусской границы

Об исчезновении молодого гражданина Украины Павла Гриба стало известно на этой неделе: его отец заявил о том, что сына будто бы украли в Беларуси. Посольство Украины уже направило в МИД республики ноту, а на родине завели уголовное дело об умышленном убийстве сына чиновника. Заявлялось и о том, что Гриба будто бы украли сотрудники ФСБ, хотя в КГБ подчеркивали, что на территории Беларуси работают только белорусские спецслужбы. В четверг ГПК Беларуси подтвердил, что Гриб пересекал границу республики.

"Неприемлемость подобных высказываний и бесперспективность угроз была доведена до советника-посланника посольства Украины в Беларуси Валерия Джигуна, который был вызван в МИД нашей страны 31 августа 2017 года", — заявил начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик. Его ответ опубликован на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

Мирончик отметил, что с 29 августа по запросу посольства Украины правоохранительные органы Беларуси — Генеральная прокуратура, МВД, Следственный комитет, Комитет государственной безопасности, Пограничный комитет — на всей территории нашей страны ведут поиск украинского гражданина Павла Гриба. Собранная информация обобщается и готовится для передачи украинской стороне.

Представитель МИД отметил, что люди, к сожалению, пропадают по самым разным причинам — "и по собственной воле или глупости, и в результате злонамеренных действий третьих сил". "Если за 19-летним молодым человеком не уследили его родители и власти собственной страны, то это еще не повод валить с больной головы на здоровую", — сказал он.

"Точно не по-партнерски через сутки после официальной просьбы о помощи обвинять в чем-либо страну, которая без ее ведома была выбрана местом не то романтического свидания, не то конспиративной встречи", — продолжил представитель МИД.

По его словам, тем более неуместно, пользуясь делом Павла Гриба как поводом, публично угрожать Беларуси, а через Беларусь еще и ее партнерам по ЕАЭС — Армении, Казахстану, Кыргызстану и России — "навязать свои интересы" в экономической сфере.

"Совсем недавно на высшем уровне с удовлетворением было заявлено о снятии барьеров в двусторонней торговле. Ущерб, нанесенный ими, был обоюдным, от ограничений не выиграл никто. Жаль, что этот урок не был усвоен нашими украинскими партнерами", — сказал он.

Мирончик отметил, что в ходе встречи в МИД с вызванным украинским дипломатом было также подчеркнуто, что белорусская сторона намерена без какой-либо политизации и перевода в публичную плоскость последовательно защищать интересы своих граждан, задержанных правоохранительными органами Украины по более чем спорным основаниям.