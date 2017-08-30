Что изменится в Беларуси с 1 сентября?

С нового месяца в Беларуси вырастут зарплаты и цены на ЖКУ, изменится время начала уроков и вырастут цены на сигареты.

ЖКУ снова подорожают

С 1 сентября в Беларуси подорожают услуги жилищно коммунального комплекса. Согласно постановлению Совета министров от 24 августа 2017 года, с 1 сентября тарифы, субсидируемые государством, на электроэнергию, отопление, горячее водоснабжение и газ, проиндексированы. В результате в среднем они становятся выше на 8% .

Второе за год повышение произойдет 1 декабря. Причиной индексации, как сообщил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец, стал «рост доходов населения».

К 2018 году белорусские граждане будут оплачивать 100% стоимости ЖКУ.

Эксперты оценивают повышение стоимости услуг критично: по их мнению, надо проводить независимый аудит, а постоянное повышение может оказаться не таким нужным.

Обещают рост зарплат

С 1 сентября в стране повышается на 6,5 % тарифная ставка первого разряда - величина, от которой зависит уровень зарплат бюджетников и не только, а также размеры стипендий и прочих выплат.

Власти увеличат размер ставки первого разряда с нынешних 31 (была установлена с 1 января этого года) до 33 рублей. Повышение обсуждалось на совещании у президента и было анонсировано премьером Андреем Кобяковым.

Снова в школу: масса нововведений

Первый учебный день нового учебного года принесет школьникам массу нововведений. Помимо того, что учителя теперь будут заниматься отслеживанием питания своих учеников и дополнительно получат обязанности работы с ЕРИП по школьному питанию, и им, и ученикам, придется менять и другие привычки. Власти за последние месяцы только и говорят о реформировании школы, окончательно запутав граждан и запугав педагогов.

Так, по решению президента в Беларуси изменено время начала уроков, массово вносятся изменения в школьны учебники и пособия, изменится программа для некоторых классов в школах. Кроме этого, в школах теперь будут более короткие перемены, а уроки будут оканчиваться позже из-за более позднее начала уроков.

Также в жизнь старшеклассников (10-11 классы) введут допрофессиональную подготовку, а также планируется изменить Кодекс об образовании.

Сигареты подорожают

С 1 сентября в Беларуси вырастут цены на некоторые марки сигарет, сообщает МНС. В среднем повышение составит 5 копеек.

Некоторые марки сигарет гродненской табачной фабрики «Неман» подорожают на 5 копеек: Pall Mall Red, Pall Mall Blue, Pall Mall Nanokings Silver, Pall Mall Silver, Pall Mall Azure, Pall Mall Nanokings Blue, Pall Mall Nanokings Silver, Pall Mall Superslims Azure

Pall Mall Superslims Violet, Luckies Red, Luckies Silver, Luckies Blue, Luckies Click&Roll, Kent HD Navy Blue, Kent HD Blue, Kent HD Silver, Kent HD White, Kent HDi Exclusive Grey, Kent HDi Blue, Kent HDi Silver, Kent HDs Blue, Kent Switch, Kent Mode Blue, Kent Mode Silver, Vogue Bleue, Vogue Lilas, Vogue Menthe, Rothmans Blue, Rothmans Azure

Rothmans Nano Blue, Rothmans Blue+, Rothmans Azure+, Rothmans Demi Blue, Rothmans Demi Silver.

Также на 5 копеек подорожают сигареты, поставляемые компанией «Беларусьторг»: Dunhill Blue, Dunhill Gold, Camel Filters, Camel Blue, Kent HDi Blue, Kent HDi Silver, Rothmans Demi Blue, Rothmans Demi Sivler.

Сильнее всего подорожают сигареты компании «Табак-инвест»: Camel Compact Filters и Camel Compact Blue — на 10 копеек.

Пошлины на нефть

С 1 сентября повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 30 августа 2017 года №660.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть повышена с $74,4 до $84,1 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин - с $40,9 до $46,2 за 1 т, на товарные бензины - с $22,3 до $25,2 за 1 т. Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $25,2 за 1 т (была $22,3). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Будет также аннулирован запрет на вывоз топлива из Беларуси: выезжать за пределы государства на одном и том же автомобиле можно будет чаще, чем один раз в 8 дней.