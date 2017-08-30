Шорец открыл детский сад в Военном городке и решил взяться за типовые проекты школ

«Все нормально тут. Я тут сам по два раза в день проходил», — переговариваются между собой строители, презентуя новый детский сад в Военном городке главе Минска. Мы тоже посмотрели на учреждение вместе с чиновниками и узнали, могут ли в будущем поменяться типовые проекты садиков и школ.





Днем возле нового сада № 46 на улице Рогачевской, 10а собрались дети, родители и воспитатели. На торжественное открытие также приехал глава Минска Андрей Шорец, руководитель Первомайского района Игорь Кудревич и председатель столичного комитета по образованию Михаил Мирончик.

«Арсений, смотри! Вон это какие-то главные», — показывает пальцем на чиновников мальчик лет пяти.





Шорец поздравил всех с открытием и рассказал, что в этом году в Минске открывается пять детских садов и одна школа. Он также добавил, что рядом с этим садиком проектируется новая школа, на что публика отреагировала аплодисментами.





Дети станцевали и спели для гостей, а потом заведующая садом Наталья Захаревич провела для чиновников экскурсию. Поскольку детсад работает с 15 августа, в группах уже есть дети. Учреждение рассчитано на 230 человек, но пока сюда ходит 120.

Андрею Шорцу показали бассейн и несколько групп. «В спальне у нас мебель вся отечественного производства», — рассказала заведующая Шорцу и продемонстрировала ортопедический матрас на кровати.





















Экскурсия была недолгой в том числе потому, что это типовой садик с бассейном, которые строят в Минске. Они отличаются лишь внутренним оформлением, которым занимается администрация сада самостоятельно.

Кроме того, в этом учреждении по инициативе директора и педагогов на ступеньки положили резиновое покрытие, чтобы дети не скользили.





Вопрос типовых детских садов и школ затронул и Андрей Шорец. Он обратил внимание на комментарий читателя под статьей про новую школу в Домбровке и поручил пригласить к нему директора Минскпроекта Александра Ярмоловича.

«Чтобы он принес все проекты, наложить их один на один и посмотреть, чем они отличаются. А то [человек] говорит: «Почему Москва строит за 10 миллионов [долларов] суперсовременную школу, а мы какую-то совковую?», — сказал глава города.

«Мы изучим эти вопросы, посмотрим», — ответил председатель комитета по образованию.



