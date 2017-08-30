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Настойка боярышника: пока почти свободная продажа

31.08.2017 17:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 авг — Sputnik. Гомельский пенсионер начал бить стекла в аптеке из-за настойки боярышника, которая до сих пор находится практически в свободной продаже, сообщает Sputnik. 

Настойка боярышника: пока почти свободная продажа
© Sputnik / Виктор Толочко
Пенсионер разгромил аптеку в Гомеле из-за отказа продать "фунфырик"

Громкий случай произошел в Гомеле 30 августа: пожилой пьяный мужчина начал бить стекла аптеки из-за того, что вечером провизор отказалась продавать ему три флакона боярышника.

Из-за этого инцидента в обществе вновь подняли вопрос о продаже спиртосодержащих настоек — наркологи и вовсе предлагают их если не запретить, то сделать рецептурными. Сейчас же действует лишь один запрет: продавать такие настойки, в том числе и боярышник, можно лишь не более двух флаконов в одни руки.

На практике это означает, что продавать боярышник можно и в большем количестве, просто по разным чекам. В то же время, провизор имеет право отказывать в продаже любого лекарства, если адекватность покупателя вызывает у него вопросы.

Решение о возможном ограничении продажи спиртосодержащих настоек, которые используются часто не по целевому назначению, а в сфере любителей крепкого алкоголя, до сих пор не принято.

Подобные настойки продают только в постсоветских странах — их лечебные свойства сомнительны.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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На некоторое время Минздрав ограничивал продажу спиртосодержащей настойки, а когда-то даже предлагал сделать ее рецептурной.

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