Настойка боярышника: пока почти свободная продажа

МИНСК, 31 авг — Sputnik. Гомельский пенсионер начал бить стекла в аптеке из-за настойки боярышника, которая до сих пор находится практически в свободной продаже, сообщает Sputnik.

Громкий случай произошел в Гомеле 30 августа: пожилой пьяный мужчина начал бить стекла аптеки из-за того, что вечером провизор отказалась продавать ему три флакона боярышника.

Из-за этого инцидента в обществе вновь подняли вопрос о продаже спиртосодержащих настоек — наркологи и вовсе предлагают их если не запретить, то сделать рецептурными. Сейчас же действует лишь один запрет: продавать такие настойки, в том числе и боярышник, можно лишь не более двух флаконов в одни руки.

На практике это означает, что продавать боярышник можно и в большем количестве, просто по разным чекам. В то же время, провизор имеет право отказывать в продаже любого лекарства, если адекватность покупателя вызывает у него вопросы.

Решение о возможном ограничении продажи спиртосодержащих настоек, которые используются часто не по целевому назначению, а в сфере любителей крепкого алкоголя, до сих пор не принято.

Подобные настойки продают только в постсоветских странах — их лечебные свойства сомнительны.