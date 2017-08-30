МИНСК, 31 авг — Sputnik. Посол России в Судане Миргаяс Ширинский с почестями и под залпы Роты почетного караула похоронен в Минске в четверг.

Посол России в Судане Миргаяс Ширинский скончался 23 августа в своей резиденции в Хартуме. Тело посла было решено передать для захоронения родственникам в Минск, здесь живет его супруга.

На церемонии похорон на Восточном кладбище белорусской столицы присутствовали родственники, представитель МИД России Азамат Кульмухаметов, посол России в Беларуси Александр Суриков, сотрудники посольства. Под звуки Военного оркестра Республики Беларусь посла России в Судане торжественно проводили в последний путь.



© Sputnik Посол России в Судане с почестями похоронен сегодня в Минске

Миргаяс Ширинский родился в 1954 году. Окончил МГИМО, владел арабским и английским языками. На дипломатической службе — с 1977 года. В 2001-2002 годах был заместителем Постоянного представителя России при ЮНЕСКО. Работал в российских дипмиссиях в Йемене, Саудовской Аравии и Руанде, должность посла в Судане занимал с декабря 2013 года. Был женат, имел двоих сыновей. Дипломату было шестьдесят два года. Причиной смерти российского дипломата могла стать проблема с сердцем.