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Посол России в Судане с почестями похоронен сегодня в Минске
31.08.2017 18:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 авг — Sputnik. Посол России в Судане Миргаяс Ширинский с почестями и под залпы Роты почетного караула похоронен в Минске в четверг.
Посол России в Судане Миргаяс Ширинский скончался 23 августа в своей резиденции в Хартуме. Тело посла было решено передать для захоронения родственникам в Минск, здесь живет его супруга.
На церемонии похорон на Восточном кладбище белорусской столицы присутствовали родственники, представитель МИД России Азамат Кульмухаметов, посол России в Беларуси Александр Суриков, сотрудники посольства. Под звуки Военного оркестра Республики Беларусь посла России в Судане торжественно проводили в последний путь.
© Sputnik
Посол России в Судане с почестями похоронен сегодня в Минске
Миргаяс Ширинский родился в 1954 году. Окончил МГИМО, владел арабским и английским языками. На дипломатической службе — с 1977 года. В 2001-2002 годах был заместителем Постоянного представителя России при ЮНЕСКО. Работал в российских дипмиссиях в Йемене, Саудовской Аравии и Руанде, должность посла в Судане занимал с декабря 2013 года. Был женат, имел двоих сыновей. Дипломату было шестьдесят два года. Причиной смерти российского дипломата могла стать проблема с сердцем.
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На церемонии похорон на Восточном кладбище присутствовали родственники, представители МИД России и посольства России в Беларуси.
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