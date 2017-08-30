Делегация Сейма Польши во главе с вице-маршалом Рышардом Терлецким посетила сегодня Гродненскую область. Во время встречи говорилось о том, что Беларусь и Польша будут продвигать Августовский канал под единым брендом и работать над совместными проектами в туризме, передает БЕЛТА.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

"В Беларуси отличные возможности для развития туризма. Мы отмечаем рост интереса к Польше со стороны гостей из Западной Европы, мы можем предложить им большее. Поэтому нам необходимо развивать совместные проекты, которые смогли бы привлечь на территорию двух стран дополнительных туристов", - отметил Рышард Терлецкий. По его словам, уже в 2018 году можно будет говорить о конкретных предложениях.

"У Гродненской области налажены хорошие связи с регионами Польши не только в плане экономического сотрудничества, но и в сфере культуры и туризма, где у нас есть общие интересы и цели. В частности, развитие Августовского канала под единым брендом поспособствует увеличению потока туристов по обе стороны границы", - отметил во время встречи заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович. Кстати, из 35 тыс. туристов, воспользовавшихся возможностью посетить парк "Августовский канал" без визы, треть составляют граждане Польши.

Стороны также обсудили возможности экономического сотрудничества. Рышард Терлецкий высоко оценил условия для ведения бизнеса и инвестиций в Беларуси.

"Товарооборот между странами вырос на 8%, но я вижу резервы для дальнейшего увеличения", - отметил он. Гродненская область готова предложить возможность инвестиционного сотрудничества в сфере логистики, производстве, в области реализации проектов по созданию энергоемких производств, сельском хозяйстве и туризме.

Гродненская область и регионы Польши продолжают сотрудничество в сфере трансграничных проектов. Сейчас в стадии рассмотрения в программе "Польша-Беларусь-Украина 2014-2020" находятся свыше 120 совместных инициатив, касающихся культуры, образования, спорта, туризма, медицины и других направлений с общим объемом финансирования около 78 млн евро