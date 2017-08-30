Sputnik Беларусь предлагает вам внести во "Фронтовой альбом" видеорассказ о военной истории своей семьи. Съемки пройдут в воскресенье, 10 сентября, в минском парке Победы на праздновании Дня танкиста, где начиная с 14:00 будет работать специальный павильон Sputnik Беларусь.

Для большой истории многие герои войны остались безымянными. Но память об их подвигах по-прежнему живет в воспоминаниях детей, внуков и правнуков. Проект уже собрал тысячи архивных документов, которые присылают пользователи. Одна из особенностей "Фронтового альбома" — интерактивная карта, по которой возможно проследить жизненный и боевой путь ветеранов.

Партизанская землянка, фронт, блокада — для каждой семьи история своя. Если вам есть что рассказать, приглашаем вас пополнить страницы "Фронтового альбома". Поделись своей историей!

Выездная студия Sputnik Беларусь будет работать в парке Победы 10 сентября с 14:00 до 21:00.

Напомним, ранее Sputnik Беларусь уже собирал семейные воспоминания о войне во время акции "Бессмертный полк" — минчане и гости столицы рассказывали о своих родных и близких в День Победы 9 мая.

Смотрите также полную видеозапись с акции "Бессмертный полк", которая впервые прошла в Минске>>