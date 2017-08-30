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Sputnik оживит "Фронтовой альбом" семейными видеорассказами о войне
31.08.2017 18:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
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Для большой истории многие герои войны остались безымянными. Но память об их подвигах по-прежнему живет в воспоминаниях детей, внуков и правнуков. Проект уже собрал тысячи архивных документов, которые присылают пользователи. Одна из особенностей "Фронтового альбома" — интерактивная карта, по которой возможно проследить жизненный и боевой путь ветеранов.
Партизанская землянка, фронт, блокада — для каждой семьи история своя. Если вам есть что рассказать, приглашаем вас пополнить страницы "Фронтового альбома". Поделись своей историей!
Выездная студия Sputnik Беларусь будет работать в парке Победы 10 сентября с 14:00 до 21:00.
Напомним, ранее
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Совместный интернет-проект Sputnik Беларусь и компании Wargaming направлен на сохранение памяти о Великой Отечественной войне и ее участниках.
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