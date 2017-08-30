ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Sputnik оживит "Фронтовой альбом" семейными видеорассказами о войне

31.08.2017 18:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Sputnik Беларусь предлагает вам внести во "Фронтовой альбом" видеорассказ о военной истории своей семьи. Съемки пройдут в воскресенье, 10 сентября, в минском парке Победы на праздновании Дня танкиста, где начиная с 14:00 будет работать специальный павильон Sputnik Беларусь.

Для большой истории многие герои войны остались безымянными. Но память об их подвигах по-прежнему живет в воспоминаниях детей, внуков и правнуков. Проект уже собрал тысячи архивных документов, которые присылают пользователи. Одна из особенностей "Фронтового альбома" — интерактивная карта, по которой возможно проследить жизненный и боевой путь ветеранов.

Партизанская землянка, фронт, блокада — для каждой семьи история своя. Если вам есть что рассказать, приглашаем вас пополнить страницы "Фронтового альбома". Поделись своей историей!

Выездная студия Sputnik Беларусь будет работать в парке Победы 10 сентября с 14:00 до 21:00.

Напомним, ранее Sputnik Беларусь уже собирал семейные воспоминания о войне во время акции "Бессмертный полк" — минчане и гости столицы рассказывали о своих родных и близких в День Победы 9 мая.

Смотрите также полную видеозапись с акции "Бессмертный полк", которая впервые прошла в Минске>>

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совместный интернет-проект Sputnik Беларусь и компании Wargaming направлен на сохранение памяти о Великой Отечественной войне и ее участниках.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Посол России в Судане с почестями похоронен сегодня в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика