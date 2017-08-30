Трамваи до вокзала пустили на день раньше, но через полгода их движение опять закроют

Сегодня на минский железнодорожный вокзал пошли трамваи, движение которых было тут закрыто с 2015 года. Но ходить тут этот транспорт будет только около полугода и пути закроют на реконструкцию.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Напомним, в связи со строительством метро в 2015 году перекрыли движение трамваев № 1,4 и 7 по Первомайской и Ульяновской в сторону вокзала и обратно. Снова запустить их обещали к 1 сентября, но это произошло на день раньше. Правда, открыто движение тут будет не долго.

Как рассказал директор «Столичного транспорта и связи» Валерий Шкуратов, примерно через полгода этот участок трамвайных путей планируют закрыть на реконструкцию до весны 2019 года.

— Возможно это будет в январе, возможно в феврале, возможно в марте. Это зависит от заказчика и того, когда он подготовит проект и когда будет принято решение Мингорисполкома о закрытии [трамвайных путей]. Мы, в свою очередь, жестко будем ставить вопрос, чтобы к Европейским играм трамвай вернулся и начал работать.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Интересуемся, что мешало реконструировать пути за эти два года, пока они не использовались. Директор «Столичного транспорта и связи» говорит, что этой информацией владеют в «Минсктрансе», на балансе у которого находятся пути. «Столичный транспорт и связь» занимается только перевозками.

В «Минсктрансе» получить оперативный комментарий не удалось. По информации же Шкуратова, на эти цели раньше не было финансирования. Это касается как проектных работ, так и строительных.