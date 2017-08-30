Военным Беларуси с 1 сентября начнут повышать пенсии

МИНСК, 31 авг – Sputnik. Пенсии военнослужащих и сотрудников военизированных организаций начнут повышаться в Беларуси с 1 сентября, сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе главы государства.



© Sputnik Сергей Кузнецов Минчане в июле получали самые большие пенсии в стране

Соответствующий указ № 314 "О пенсионном обеспечении некоторых категорий граждан" президент Александр Лукашенко подписал 31 августа.

"Реализация норм указа позволит обеспечить планомерное, начиная с 1 сентября 2017 года, повышение пенсий военнослужащих и сотрудников военизированных организаций", – сказали в пресс-службе.

Там также сообщили, что размер повышения будет сопоставим с увеличением пенсий других категорий белорусских граждан. Для этого к выплачиваемым военным пенсиям вводятся корректирующие коэффициенты – они временные и будут действовать до 1 июля 2019 года.

В пресс-службе подчеркнули, что такие же подходы в отношении военнослужащих-пенсионеров уже были применены в России – там их денежное довольствие подобным образом начало увеличиваться с 2012 года.