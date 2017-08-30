ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Военным Беларуси с 1 сентября начнут повышать пенсии

31.08.2017 18:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 31 авг – Sputnik. Пенсии военнослужащих и сотрудников военизированных организаций начнут повышаться в Беларуси с 1 сентября, сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе главы государства.

Военным Беларуси с 1 сентября начнут повышать пенсии
© Sputnik Сергей Кузнецов
Минчане в июле получали самые большие пенсии в стране

Соответствующий указ № 314 "О пенсионном обеспечении некоторых категорий граждан" президент Александр Лукашенко подписал 31 августа. 

"Реализация норм указа позволит обеспечить планомерное, начиная с 1 сентября 2017 года, повышение пенсий военнослужащих и сотрудников военизированных организаций", – сказали в пресс-службе.

Там также сообщили, что размер повышения будет сопоставим с увеличением пенсий других категорий белорусских граждан. Для этого к выплачиваемым военным пенсиям вводятся корректирующие коэффициенты – они временные и будут действовать до 1 июля 2019 года.

В пресс-службе подчеркнули, что такие же подходы в отношении военнослужащих-пенсионеров уже были применены в России – там их денежное довольствие подобным образом начало увеличиваться с 2012 года.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такие же подходы в отношении денежного довольствия военнослужащих-пенсионеров уже были применены в России – там их его начали увеличивать с 2012 года.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Трамваи до вокзала пустили на день раньше, но через полгода их движение опять закроют
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика