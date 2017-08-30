Месяц назад из скотомогильника под Логойском волонтеры достали двух собак. Предположительно, животные провели в нем около месяца. Один из щенков через час умер. Второй — выжил. Окрепший, он уверенно топает к ветеринару. Знакомьтесь, Пион, а для своих — Пиончик. Анализы показывают: он совсем здоров, а глаза подсказывают: ему очень нужен хозяин.



Вероника и Пион, который теперь просто красавец.

На прием Пион приехал пораньше. Сразу после спасения он три дня провел здесь в стационаре и теперь с интересом заглядывает к врачам, с которыми тогда подружился.

— Всех помнит, — ведет пса на поводке Вероника Ханцевич, председатель общества защиты животных «Эгида». — Ему месяцев девять, считай, щенок, и хочет играть. А о том, что с ним случилось, почти забыл.

А случилось следующее: 18 июля в «Эгиду» позвонил неизвестный: «Под Логойском в скотомогильнике видны живые собаки». 19-го волонтеры выехали по указанному адресу. Там в яме глубиной полтора-два метра среди остатков павшего скота находились два пса.



Так Пион выглядел, когда его только нашли. Фото с сайта egida.by

— В носу и на ушах — везде их покрывали личинки, кожу разъедали трупные яды, — вспоминает тот день Вероника. — Второй пес был худее и слабее Пиона. Мы изначально предполагали, что до клиники его скорее всего не довезем. Так и случилось.

Пион чувствовал себя получше и даже пробовал вырваться и убежать. Волонтеры же пытались его отмыть. Не получалось.

— От него шел такой трупный запах — вся клиника слышала, что он приехал, — продолжает собеседница. — Несколько раз мы мыли его шампунями, ничего не помогало. Морда и уши были в засохших корках. Пришлось делать специальные маски, чтобы это убрать.





«Первое время Пион ходил, поджимая задние ноги, словно фиксировался в жиже»

В противовес неприятному запаху ему подобрали очень ароматное имя — Пион. Сейчас он чистый стоит под кабинетом ветеринара. Ну как стоит… смотрит по сторонам, ищет с кем бы поиграть. Давай лапу! На лапе видно: старая шерсть с грязноватым оттенком линяет, пробивается новая — белоснежная.





Вероника гладит его и рассказывает дальше:

— Как собаки попали в скотомогильник, до сих пор вопрос. Яма накрыта крышкой. Территория, на которой она находится, огорожена заборчиком. Мы обратились в прокуратуру и милицию Логойского района. Они проверяют, мы же создали петицию . Хотим наказать за жестокое обращение с животными участкового и руководителя сельхозкомплекса, где находится скотомогильник. Мы считаем, что они минимум на два дня раньше нас узнали, что в яме собаки, и не помогли.

Сколько щенки пробыли в таком «заточении», никто точно не знает. Волонтеры и ветеринары предполагают, что около месяца. Крышка на яме закрыта неплотно. Через щели попадал кислород. Так же затекала и вода, хорошо — в июле дождило. Питались же «узники» трупными останками, так, видимо, и выжили.

— Первое время Пион ходил, поджимая задние ноги, словно фиксировался в жиже, чтобы не утонуть. Явно, такая привычка выработалась у него не за день, и не за два.

Еще минута — и пациент отправится к врачу. Прощаемся, и он торопится обнюхать новое пространство.





— Анализы у него хорошие, внутренние органы целы, — вернувшись из кабинета, рассказывает Вероника. — Сегодня мы его кастрируем, в течение месяца сделаем все прививки — и он полностью готов к устройству.

— Не злится на людей за то, что пережил?

— Когда мы его достали, стали обтирать, срезать колтуны, он чувствовал — ему от этого легче. И, видимо, тогда понял: никакой опасности нет, — отвечает зоозащитница. — А потом мы приехали в клинику, постелили ему одеяло, принесли тарелку корма, и Пион растаял: «Это все мне?»

«Развесили по Логойску объявления, но никто не откликнулся»

Сейчас Пион живет на передержке в волонтерском домике под Минском. Там у него свой вольер с отдельным выходом на выгул. Гулять его выводят на поводке: громких звуков и резких движений он пока боится. На обед предпочитает кашу с мясом. Но, говорят волонтеры, может перейти и на сухой корм.





В первые дни, когда к нему подходили, он не лаял и не пытался никого укусить, только ложился на живот и вжимался в пол — боялся. Сейчас Пион смело идет к человеку.

— Он очень ориентирован на людей, совсем ручной, — описывает питомца Вероника. — Тихий, хоть и активный, легко переносит поездки в машине, — делится наблюдениями собеседница. — Нас удивляло: заходишь к нему в вольер, а там всегда чисто. Он терпит до выгула. Сразу решили: это домашний пес. Развесили по Логойску объявления, дали информацию в интернет, но никто не откликнулся.

А пес все еще ищет и ждет хозяев. Если им хотите быть вы, звоните по номеру +375 29 275 50 03, поднимет Вероника. Расскажет про Пиона. Требований к кандидатам немного: любить животных, много обнимать и гладить четверолапого, которому очень нравится играть с мячом и давать лапу.