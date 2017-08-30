Курбан-байрам в День знаний: московские школы переносят линейки

Курбан-байрам является одним из главных праздником в исламе, в 2017 году его отметят 1 сентября.

Игорь Николайчук, ведущий аналитик Центра специальных медиаметрических исследований — для Sputnik

В этом году мусульманский праздник Курбам-байрам пришелся на День знаний — 1 сентября. Накануне многие российские СМИ написали о переносе линеек в некоторых школах "по просьбе родителей и в интересах безопасности". Выяснилось, что речь идет об одной из московских школ, которая находится ближе всего к Соборной мечети.

Главная мечеть Москвы, расположенная на Олимпийском проспекте, — одна из крупнейших в Европе. Она может вместить 10 тысяч человек. Вокруг нее во время главных мусульманских праздников располагается еще до 150 тысяч молящихся. Что, разумеется, создает большие сложности для местных жителей.

На момент, когда готовилась эта колонка, стало известно, что Духовное управление мусульман решило сделать все необходимое, чтобы родители и школьники не испытывали затруднений: молитвы начнутся уже в 6:30 утра, и к 8:30 (времени начала линеек) основные мероприятия уже закончатся.



© Sputnik Григорий Сысоев Празднование Курбан-Байрама в Москве

В Подмосковье, напротив, муниципалитеты посоветовали администрациям 35 школ (всего в регионе школ около 1500) перенести время проведения торжественных линеек. Рекомендации адресованы тем школам, которые находятся рядом с местами проведения праздника Курбан-байрам. Речь идет о сдвиге школьных мероприятий на 10 часов утра. В Московской области 1 сентября организуется 38 мест празднования и 13 мест забоя жертвенных животных.

Вот, собственно, и все. Но осадок от дискуссий в СМИ и блогах остался. В чем он выражается? В чувстве настороженности по поводу непредсказуемости поведения массы мусульман, большинство из которых приехало в московский регион на сезонные заработки.

Свои среди чужих

Когда пишешь на религиозные темы, всегда испытываешь некий дискомфорт, связанный с необходимостью тщательнейшим образом соблюдать политкорректность. Хотя в Конституции России зафиксировано отделение религии от государства.

Вот что в этой связи хочется подчеркнуть. Есть радикальный ислам, который в сегодняшней жизни весьма заметен. И справедливо считается опасным, поскольку питает фанатизм и экстремизм. Люди, зараженные такими идеями, и формируют ударные отряды мирового терроризма.

Но очень важно трезво оценивать степень религиозного накала у основной массы тех приезжих мусульман — трудовых мигрантов, с которыми мы сталкиваемся каждый день в России.

Мое личное общение с гражданами Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, бродящими по Подмосковью в поисках работы, оставляет впечатление о них как о людях, у которых светское сознание доминирует. Они понимают, что в отличие от времен СССР, воспринимаются здесь чужаками — особенно те, кто не имел возможности выучить русский язык. А в этом случае лучше не только не доводить дело до религиозных конфликтов, но и вообще "не высовываться".

Пусть идеологический огонь под знаменитым "плавильным котлом", в котором создавался "единый советский народ", погашен, но память — на каком-то интуитивном уровне — осталась. Например, у мигрантов и мыслей нет выделяться: бород не завели, одежда европейская, суждения и привычки вполне светские, ну и так далее.



© Sputnik Евгений Биятов Празднование Курбан-Байрама в Москве

При этом смешиваться с россиянами эти люди не хотят. Это не входит в их ближайшие планы. В эти планы входит заработать и вернуться домой. Но в непростых условиях пребывания на территории чужого государства у них сильна тяга к чему-то своему, знакомому, что хотя бы ненадолго объединяло бы в сложном пространстве смыслов.

Для значительной части мигрантов посещение мечети по праздникам отнюдь не религиозная потребность, а выполнение правил "игры в своей команде".

Это крайне важно — чувствовать себя частью чего-то большего. Выбор в данном случае невелик. Дверей для входа в коллективное общее в России мало — ну не в футбольные же фанаты записываться.

Пожалуй, здесь, в России есть всего одна дверь, на которой вывеска: ты — мусульманин, и мы приветствуем тебя! Мусульманские праздники, да и вообще символизм ислама играют в данном случае роль стабилизирующего фактора непростого в психологическом отношении бытия в чужой стране.

Поэтому не стоит рассматривать влияние умеренного ислама на выходцев или "полувыходцев" из Средней Азии в качестве негативного фактора. Институты умеренного ислама вполне лояльны российским властям и даже могут считаться своего рода помощниками в деле государственного строительства.

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