Себестоимость белорусской одежды и обуви будет снижаться - Ефимчик

Николай Ефимчик

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резервы для снижения себестоимости белорусской одежды и обуви есть, сообщил сегодня председатель концерна "Беллегпром" Николай Ефимчик во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Безусловно, у нас есть резервы для снижения затрат, в том числе по энергоемкости. Практически все модернизированные предприятия получили собственные энергоисточники - от этого автоматически себестоимость одного киловатт-часа и одной гигаколории меньше. Плюс идет серьезная оптимизация. Кроме того, проведено техперевооружение ключевых предприятий, которое дало возможность снижать себестоимость продукции, а в ближайшее время позволит еще больше ее уменьшить, потому что производительность нового текстильного оборудования, которое мы установили, в частности, на "Камволе", в 2-3 раза выше предыдущего. Я думаю, есть еще много резервов", - подчеркнул председатель концерна.

При этом Николай Ефимчик отметил, что если у предприятий появятся оборотные средства и они сумеют полностью загрузить свои мощности, то себестоимость продукции будет снижаться еще более быстрыми темпами.

Глава "Беллегпрома" также затронул тему убыточных предприятий. "Сейчас у нас доля таких предприятий составляет около 35%. Мы достаточно сложно выходим из данной ситуации, основная причина - эти предприятия были очень серьезно закредитованы, своих оборотных средств у них нет. У нас дефицит оборотных средств около Br135 млн. Это значимая цифра, если брать данные за полугодие, то это примерно 15% от выручки. Если бы мы имели эти деньги, то могли бы увеличить объем производства, и финансовые показатели всех предприятий были бы лучше", - констатировал он.-0-

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