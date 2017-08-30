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Хедлайнерами Дня танкиста в Минске станут 5’NIZZA и Найк Борзов

31.08.2017 19:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 авг – Sputnik. Хедлайнерами Дня танкиста в Минске станут популярные российские исполнители Найк Борзов и группа 5’NIZZA, сообщили Sputnik в компании "Гейм Стрим".

Хедлайнерами Дня танкиста в Минске станут 5’NIZZA и Найк Борзов
© Sputnik
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День танкиста масштабно отпразднуют в столичном парке Победы 10 сентября, его организаторами стали минский центр разработки World of Tanks и Мингорисполком.

"На главную сцену праздника выйдут группа 5’NIZZA, ставшая голосом целого поколения 2000-х, меланхоличный рокер Найк Борзов, а также коллективы "Ундервуд", "Без Билета" и другие артисты", – сказали в "Гейм Стрим".

Парк на день станет огромной площадкой развлечений с бесплатным входом, минчанам предложат посетить большую игровую зону на 120 компьютеров, зону общения с разработчиками игры World of Tanks.

Кроме того, будут организованы детская площадка с надувными горками, лабиринт из конструктора и шоу мыльных пузырей, семейная эстафета. Гости праздника смогут попрыгать в батутном парке, сходить на мастер-классы по йоге, пилатесу, танцам, а также посмотреть кино в бесшумном кинотеатре.

Организаторы также обещают зону ГТО, различные, арт-объекты и фотозоны, огромное количество фуд-кортов, зоны сувениров и WG Shop с брендированной продукцией.

Одной из самых важных площадок праздника станет стенд интерактивного проекта "Фронтовой альбом" (frontline.su): на ней можно будет поделиться историей своих близких, внесших вклад в Победу в мае 1945 года. 

На главной сцене праздника пройдет финал всебелорусского турнира "Время танков: Битва взводов", где сразятся команды из трех человек. Победители получат шанс побороться за путевку в суперфинал турнира, который состоится в ноябре 2017 года в Екатеринбурге. 

В 22:30 небо над парком Победы озарит праздничный салют.

Ко Дню танкиста Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны сделает для посетителей бесплатный вход. 

 
Теги: Минск
 
 
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В воскресенье 10 сентября в парке Победы минчан ждут 45 развлекательных зон, финал турнира "Время танков: Битва взводов", а также интерактивный проект "Фронтовой...

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