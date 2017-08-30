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Жители некоторых районов Могилевщины 1 сентября останутся без ТВ
31.08.2017 19:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 авг – Sputnik. Жители некоторых районов Могилевской области ночью 1 сентября временно останутся без ТВ-вещания, сообщили Sputnik в четверг в РУП "Белтелеком".
По информации оператора, прекращение вещание будет временным – с 02:00 до 05:00 – и затронет всего три района области.
"Для абонентов Белыничского, Могилевского и Кличевского районов будет отсутствие приема обязательного общедоступного пакета программ", – сказали в Белтелекоме.
Там также сообщили, что не будет работать и коммерческое эфирное цифровое ТВ Zala и РВ (Радио Могилев). Перерывы могут составлять до 30 минут и связаны с проведением ремонтно-настроечных работ на АРТПС Техтин.
В компании принесли абонентам извинения за причиненные временные неудобства.
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Перерывы могут составлять до 30 минут и связаны с проведением ремонтно-настроечных работ.
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