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Жители некоторых районов Могилевщины 1 сентября останутся без ТВ

31.08.2017 19:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 авг – Sputnik. Жители некоторых районов Могилевской области ночью 1 сентября временно останутся без ТВ-вещания, сообщили Sputnik в четверг в РУП "Белтелеком".

По информации оператора, прекращение вещание будет временным – с 02:00 до 05:00 – и затронет всего три района области.

"Для абонентов Белыничского, Могилевского и Кличевского районов будет отсутствие приема обязательного общедоступного пакета программ", – сказали в Белтелекоме.

Там также сообщили, что не будет работать и коммерческое эфирное цифровое ТВ Zala и РВ (Радио Могилев). Перерывы могут составлять до 30 минут и связаны с проведением ремонтно-настроечных работ на АРТПС Техтин.

В компании принесли абонентам извинения за причиненные временные неудобства.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Перерывы могут составлять до 30 минут и связаны с проведением ремонтно-настроечных работ.

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