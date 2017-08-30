Жители некоторых районов Могилевщины 1 сентября останутся без ТВ

МИНСК, 31 авг – Sputnik. Жители некоторых районов Могилевской области ночью 1 сентября временно останутся без ТВ-вещания, сообщили Sputnik в четверг в РУП "Белтелеком".

По информации оператора, прекращение вещание будет временным – с 02:00 до 05:00 – и затронет всего три района области.

1 сентября с 2 до 5.00 у абонентов Могилевской области будет отсутствовать прием телевидения #работынасетях https://t.co/8jfdDRAYZV — Белтелеком (@BeltelecomBy) 31 августа 2017 г.

"Для абонентов Белыничского, Могилевского и Кличевского районов будет отсутствие приема обязательного общедоступного пакета программ", – сказали в Белтелекоме.

Там также сообщили, что не будет работать и коммерческое эфирное цифровое ТВ Zala и РВ (Радио Могилев). Перерывы могут составлять до 30 минут и связаны с проведением ремонтно-настроечных работ на АРТПС Техтин.

В компании принесли абонентам извинения за причиненные временные неудобства.