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1 сентября и в уикенд - солнечно. Погода в Витебске в выходные

01.09.2017 07:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Окончание недели обещает быть умеренно теплым. Но уже с понедельника станет по-осеннему прохладно, сообщает Республиканский гидрометеоцентр.


Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

В пятницу, 1 сентября, в Витебске солнечно, без осадков. Ветер южный 3−5 м/с. Температура днем +17…19 °С.

В субботу, 2 сентября, температура ночью +12…14 °С, днем +18…20 °С. Ясно, без осадков.

3 сентября, в воскресенье, ночью туман. Температура в ночные часы +13…15 °С, в дневные — +19…21 °С. Облачно, но без осадков.

Погоду в других городах области смотрите здесь.

 
Теги: Витебск
 
 
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Окончание недели обещает быть умеренно теплым. Но уже с понедельника станет по-осеннему прохладно.

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