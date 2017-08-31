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1 сентября и в уикенд - солнечно. Погода в Витебске в выходные
01.09.2017 07:21 — Новости Общества | Tut.by
Окончание недели обещает быть умеренно теплым. Но уже с понедельника станет по-осеннему прохладно,
В пятницу, 1 сентября, в Витебске солнечно, без осадков. Ветер южный 3−5 м/с. Температура днем +17…19 °С.
В субботу, 2 сентября, температура ночью +12…14 °С, днем +18…20 °С. Ясно, без осадков.
3 сентября, в воскресенье, ночью туман. Температура в ночные часы +13…15 °С, в дневные — +19…21 °С. Облачно, но без осадков.
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Окончание недели обещает быть умеренно теплым. Но уже с понедельника станет по-осеннему прохладно.
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