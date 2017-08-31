Солнечные первые дни осени. Погода в Гомеле в выходные

Первые дни календарной осени подарят солнечную и малооблачную погоду. Правда, прогуливаться вечерами по городу без теплых вещей будет уже не комфортно.





В субботу и воскресенье днем ожидается практически одинаковая температура — до +25°C. Ночью возможен туман, и не теплее +15°C.

Погода в Гомеле и области.