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Солнечные первые дни осени. Погода в Гомеле в выходные
01.09.2017 07:20 — Новости Общества | Tut.by
Первые дни календарной осени подарят солнечную и малооблачную погоду. Правда, прогуливаться вечерами по городу без теплых вещей будет уже не комфортно.
В субботу и воскресенье днем ожидается практически одинаковая температура — до +25°C. Ночью возможен туман, и не теплее +15°C.
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Первые дни календарной осени подарят солнечную и малооблачную погоду. Правда, прогуливаясь вечерами по городу без теплых вещей будет уже не комфортно.
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