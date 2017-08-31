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Солнечные первые дни осени. Погода в Гомеле в выходные

01.09.2017 07:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Первые дни календарной осени подарят солнечную и малооблачную погоду. Правда, прогуливаться вечерами по городу без теплых вещей будет уже не комфортно.


В субботу и воскресенье днем ожидается практически одинаковая температура — до +25°C. Ночью возможен туман, и не теплее +15°C.

Погода в Гомеле и области.

 
Теги: Гомель
 
 
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Первые дни календарной осени подарят солнечную и малооблачную погоду. Правда, прогуливаясь вечерами по городу без теплых вещей будет уже не комфортно.

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