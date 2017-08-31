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Тепло и солнечно. Погода в первые выходные сентября в Могилеве
01.09.2017 07:17 — Новости Общества | Tut.by
Погода в Могилеве в первые выходные сентября будет солнечной и теплой. Максимальная температура днем будет держаться выше отметки +20°С. А первая рабочая неделя этой осени также будет относительно теплой и, скорее всего, без дождей.
Сегодня, 1 сентября, в Могилеве будет тепло и солнечно. Столбик термометра днем не превысит +19°С.
В субботу также будет ясно. Воздух прогреется до +21°С.
В воскресенье, 3 сентября, погода по-прежнему останется теплой и солнечной. Ожидается до +22°С.
В понедельник также будет тепло — до +20°С, — однако небо будет облачным с прояснениями, весь день прогнозируют порывистый ветер до 14 м/с.
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Будет не ниже +20 градусов.
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