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Тепло и солнечно. Погода в первые выходные сентября в Могилеве

01.09.2017 07:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Погода в Могилеве в первые выходные сентября будет солнечной и теплой. Максимальная температура днем будет держаться выше отметки +20°С. А первая рабочая неделя этой осени также будет относительно теплой и, скорее всего, без дождей.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Сегодня, 1 сентября, в Могилеве будет тепло и солнечно. Столбик термометра днем не превысит +19°С.

В субботу также будет ясно. Воздух прогреется до +21°С.

В воскресенье, 3 сентября, погода по-прежнему останется теплой и солнечной. Ожидается до +22°С.

В понедельник также будет тепло — до +20°С, — однако небо будет облачным с прояснениями, весь день прогнозируют порывистый ветер до 14 м/с.

POGODA.TUT.BY — прогноз погоды в твоем городе.

 
Теги: Могилев
 
 
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