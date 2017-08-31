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Поговорить с главой Могилева можно 2 сентября
01.09.2017 07:16 — Новости Общества | Tut.by
Задать вопросы председателю Могилевского горисполкома Владимиру Цумареву можно будет 2 сентября. С 09.00 до 12.00 Цумарев проведет прямую линию, сообщили в горисполкоме.
Владимир Михайлович будет отвечать на звонки по телефону (8 0222) 42−21−02.
Председатель горисполкома руководит деятельностью городской администрации, координирует деятельность администраций районов города. Занимается вопросами кадров, бюджета, финансов и налогов.
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Владимир Цумарев проведет прямую линию.
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