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Поговорить с главой Могилева можно 2 сентября

01.09.2017 07:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Задать вопросы председателю Могилевского горисполкома Владимиру Цумареву можно будет 2 сентября. С 09.00 до 12.00 Цумарев проведет прямую линию, сообщили в горисполкоме.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Владимир Михайлович будет отвечать на звонки по телефону (8 0222) 42−21−02.

Председатель горисполкома руководит деятельностью городской администрации, координирует деятельность администраций районов города. Занимается вопросами кадров, бюджета, финансов и налогов.

 
 
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Владимир Цумарев проведет прямую линию.

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