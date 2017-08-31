Поговорить с главой Могилева можно 2 сентября

Задать вопросы председателю Могилевского горисполкома Владимиру Цумареву можно будет 2 сентября. С 09.00 до 12.00 Цумарев проведет прямую линию, сообщили в горисполкоме.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Владимир Михайлович будет отвечать на звонки по телефону (8 0222) 42−21−02.

Председатель горисполкома руководит деятельностью городской администрации, координирует деятельность администраций районов города. Занимается вопросами кадров, бюджета, финансов и налогов.