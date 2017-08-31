Школьный автопарк Могилевской области пополнился 18 автобусами

Школьный парк Могилевской области пополнился 18 автобусами, сообщили в управлении образования облисполкома. Всего в новом учебном году в сельской местности региона детей из дома в учреждения образования и обратно будет возить 231 школьный автобус.



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В числе новых автобусов 11 поступили безвозмездно по программе «Школьный автобус» за счет средств ОАО «Банк развития Республики Беларусь». Пять автобусов приобрели в рамках Госпрограммы по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС. За счет районных бюджетов купили два школьных автобуса.

— Пополнение и обновление школьного автопарка позволяет всем детям, в том числе живущим в отдаленных уголках региона, получать современное качественное образование. У школьников расширяются возможности участия в различных мероприятиях, экскурсиях и соревнованиях. К тому же это позволяет улучшить качество, обеспечить безопасность и комфорт перевозок, — отметили в управлении.

С 1 сентября в школах Могилевской области за парты сядут более 110 тыс. школьников, дошкольное образование будут получать 45 тыс. детей.