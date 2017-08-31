20 лет без Леди Ди, первые деньги школьников и последний закат августа - все за вчера

Доброе утро!

А лето-то всё. Совсем всё :(Сегодня школа и осень. И погода соответствующая . Держитесь, люди!





ВАЖНОЕ

Александр Лукашенко еще позавчера праздновал свой день рождения, а уже вчера принял с докладом вице-премьера Русого и главу Минсельхозпрода Зайца: они доложили главе государства о ходе уборочной . Президента интересовал не только хлеб: «Плоды, овощи… Хватит ли нам этих культур для создания стабилизационных фондов? Чтобы народ мог всегда купить и морковку, и свеклу, и капусту, яблоко и так далее».

Еще вчера Александр Григорьевич поездил на последней модели Tesla (дал на тест «хороший человек») и поручил отечественным разработчикам стремиться к этому уровню: «Это будущее, мы не можем отстать. Мы не можем при нашей компетенции, при науке такой плестись в хвосте. Вроде все умеем — кто-то у нас заберет, что-то сделает. Давайте мы это сделаем и перестанем говорить о том, что для этого нет денег». Мы тем временем разузнали, что за Tesla досталась на тест-драйв главе государства и сколько будет стоить народный белорусский электромобиль .

А у Николая Лукашенко вчера был день рождения: сыну президента исполнилось 13 лет , но он уже практически стал самостоятельной медиаперсоной. И вот чем общественности запомнился сын без отца .





Мы узнали, что средний размер пенсий в Беларуси — 298 рублей. Но средний — это средний, а где же пенсионерам жить лучше всего? Рассказываем здесь . А вот здесь на гифках объясняем, как выглядит бедность в Беларуси и кто находится в зоне риска.

Футболисты, конечно, вечером расстроили : снова (второй раз в жизни) проиграли Люксембургу (да, Люксембургу, Карл!).Теперь давайте болеть за них в матче со шведами в это воскресенье на «Борисов-Арене». А что еще остается…

ПОПУЛЯРНОЕ

Вчера мир отметил 20 лет без Леди Ди. Мы вспомнили принцессу , которая вошла в десятку британцев всех времен. Первую принцессу в истории Британии, которая отказалась дать клятву о повиновении мужу. Украшение обложек мировых СМИ. Энергичную мать и няню из детского сада. 31 августа 1997 года она трагически погибла.

Разобрались для вас, Минск и что с этим делать">как перекраивают Минск и что с этим делать. Ведь в Минске одно за другим проходят общественные обсуждения, где все — на повышенных тонах: местным жителям редко нравится, когда им рассказывают, как красиво будет в их районе после того, как их выселят и вместо их домов что-то построят.





Давайте вспомним Вейшнорию. Легенда учений «Запад-2017», обнародованная белорусскими военными, породила в Байнете волну шуток, стеба, «фотожаб», мемов. Пошла веселуха — «МИД Вейшнории заявляет», «война Вейшнории с Беларусью» и так далее. Забавно, прикольно? А нашему обозревателю Юрию Дракохрусту — нет. И вот почему .

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Лето для школьников — пора, чтобы позабыть про книжки и учебники, вволю выспаться, покататься на велосипеде и покупаться в речке. Но для некоторых — и возможность заработать деньги. Мы узнали, как школьники старших классов зарабатывали «первые кровные» и на что собираются их потратить .





У нас появилась очень трогательная история пса, спасенного из скотомогильника месяц назад. Тогда под Логойском волонтеры достали из ямы двух собак. Один из щенков через час умер. Второй — выжил. Знакомьтесь, Пион, а для своих — Пиончик . И ему очень нужен хозяин.

Пообщались с парнем, который шесть лет назад выиграл конкурс комментаторов на «КХЛ-ТВ» и уехал строить телевизионную карьеру в «Останкино». Рассказываем , как человек без серьезного опыта работы за пару лет стал одним из лиц главного спортивного медиахолдинга России и сменил спокойный Минск на Москву, а программу о президентском хоккее — на прямые эфиры с мировых первенств.

Не пропустите это предупреждение : 1 сентября в 12.06 по минскому времени к Земле опасно близко подлетит огромный (4−9 км) астероид 3122 Florence. Берегите себя!

Все новости четверга, 31 августа

И напоследок немного лирики. Вот и закончилось лето 2017-го года. Его много ругали из-за температурных антирекордов, но все равно это было лето-о-о-о! Вечером последнего дня августа коптер TUT.BY взмыл в небо , чтобы проводить солнце за горизонт. Пока, лето, мы будем скучать!

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