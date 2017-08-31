20 лет без Леди Ди, первые деньги школьников и последний закат августа - все за вчера

Александр Лукашенко еще позавчера праздновал свой день рождения, а уже вчера принял с докладом вице-премьера Русого и главу Минсельхозпрода Зайца: они доложили главе государства о ходе уборочной. Президента интересовал не только хлеб: «Плоды, овощи… Хватит ли нам этих культур для создания стабилизационных фондов? Чтобы народ мог всегда купить и морковку, и свеклу, и капусту, яблоко и так далее».
Футболисты, конечно, вечером расстроили: снова (второй раз в жизни) проиграли Люксембургу (да, Люксембургу, Карл!).Теперь давайте болеть за них в матче со шведами в это воскресенье на «Борисов-Арене». А что еще остается…
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Вчера мир отметил 20 лет без Леди Ди. Мы вспомнили принцессу, которая вошла в десятку британцев всех времен. Первую принцессу в истории Британии, которая отказалась дать клятву о повиновении мужу. Украшение обложек мировых СМИ. Энергичную мать и няню из детского сада. 31 августа 1997 года она трагически погибла.
Разобрались для вас, Минск и что с этим делать">как перекраивают Минск и что с этим делать. Ведь в Минске одно за другим проходят общественные обсуждения, где все — на повышенных тонах: местным жителям редко нравится, когда им рассказывают, как красиво будет в их районе после того, как их выселят и вместо их домов что-то построят.
Давайте вспомним Вейшнорию. Легенда учений «Запад-2017», обнародованная белорусскими военными, породила в Байнете волну шуток, стеба, «фотожаб», мемов. Пошла веселуха — «МИД Вейшнории заявляет», «война Вейшнории с Беларусью» и так далее. Забавно, прикольно? А нашему обозревателю Юрию Дракохрусту — нет. И вот почему.
У нас появилась очень трогательная история пса, спасенного из скотомогильника месяц назад. Тогда под Логойском волонтеры достали из ямы двух собак. Один из щенков через час умер. Второй — выжил. Знакомьтесь, Пион, а для своих — Пиончик. И ему очень нужен хозяин.
Пообщались с парнем, который шесть лет назад выиграл конкурс комментаторов на «КХЛ-ТВ» и уехал строить телевизионную карьеру в «Останкино». Рассказываем, как человек без серьезного опыта работы за пару лет стал одним из лиц главного спортивного медиахолдинга России и сменил спокойный Минск на Москву, а программу о президентском хоккее — на прямые эфиры с мировых первенств.
Не пропустите это предупреждение: 1 сентября в 12.06 по минскому времени к Земле опасно близко подлетит огромный (4−9 км) астероид 3122 Florence. Берегите себя!
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