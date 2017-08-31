Каждый десятый белорус идет в школу, каждый пятый учится. В стране отмечают 1 сентября

Праздничные линейки в этом году проходят аккурат в День знаний — 1 сентября. Учиться в 2017/2018-м в стране будут около 2 миллионов человек.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

В Беларуси более 8 тысяч учебных заведений, в которых работает около 451,8 тысяч человек. Учитывая, что рабочей силы в стране примерно 4,5 миллиона, можно сказать, что каждый десятый трудится в системе образования. В этом году к ним присоединятся еще 5,7 тысяч молодых специалистов. Тех, кого они будут учить, почти в четыре раза больше.









Школьников в этом учебном году будет больше, чем в прошлом. Одних только первоклашек — почти на 4 тысячи. Если в 2016/17 за парты село 106,3 тысяч шести- и семилеток, в этом — около 110 тысяч. Заниматься они будут уже по обновленным учебным программам. И это далеко не все новшества, которые ждут современных школьников и студентов:

Многие в этом году будут заниматься по обновленному графику — с 9 утра.

— с 9 утра. Возможно, им уже не придется сдавать экзамены в гимназии .

. Зато в 9 классе, вероятно, предстоит независимый экзамен , который будет принимать незнакомый учитель…

, который будет принимать незнакомый учитель… … а после 11-го придется проходить дополнительные испытания в вуз .

. Зато в университете они будут выбирать, оставаться бакалавром или выучиться на магистра.