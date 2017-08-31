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Каждый десятый белорус идет в школу, каждый пятый учится. В стране отмечают 1 сентября
01.09.2017 07:40 — Новости Общества | Tut.by
Праздничные линейки в этом году проходят аккурат в День знаний — 1 сентября. Учиться в 2017/2018-м в стране будут около 2 миллионов человек.
В Беларуси более 8 тысяч учебных заведений, в которых работает около 451,8 тысяч человек. Учитывая, что рабочей силы в стране примерно 4,5 миллиона, можно сказать, что каждый десятый трудится в системе образования. В этом году к ним присоединятся еще 5,7 тысяч молодых специалистов. Тех, кого они будут учить, почти в четыре раза больше.
Школьников в этом учебном году будет больше, чем в прошлом. Одних только первоклашек — почти на 4 тысячи. Если в 2016/17 за парты село 106,3 тысяч шести- и семилеток, в этом — около 110 тысяч. Заниматься они будут уже по обновленным
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Праздничные линейки в этом году проходят аккурат в День знаний - 1 сентября. Учиться в 2017/2018-м в стране будут около 2 миллионов человек.
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