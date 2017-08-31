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"Путь в большую жизнь начинается со школьной скамьи". Президент поздравил с Днем знаний

01.09.2017 07:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Александр Лукашенко поздравил учащихся, студентов, аспирантов, учителей, научно-педагогических работников с Днем знаний, сообщает пресс-служба главы государства.


Фото: president.gov.by

Путь человека в большую жизнь начинается со школьной скамьи, где формируется его характер и мировоззрение, происходит становление личности, отметил президент

«1 сентября в жизни учащихся откроется новая страница, наполненная интересными встречами, незабываемыми впечатлениями и безграничными возможностями. С особым волнением этого яркого события ждали совсем юные граждане нашей страны, для которых прозвучит первый в их жизни звонок. Важным и определяющим в выборе профессии будет нынешний год для выпускных классов», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко также выразил слова искренней признательности педагогам и отметил ответственную роль родителей. «Убежден, что только совместными усилиями можно воспитать достойных граждан Беларуси, которые будут жить и трудиться на благо своей страны. Пусть новый учебный год будет успешным и подарит радость творчества и созидания», — подчеркнул президент.

 
 
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Александр Лукашенко также выразил слова искренней признательности педагогам и отметил ответственную роль родителей.

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