Лукашенко назначил командующего ВВС и войсками ПВО

Согласно указу Александра Лукашенко №315, командующим ВВС и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил назначен генерал-майор Игорь Голуб.

Его заместителем указом № 316 назначен генерал-майор Андрей Гуревич. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

До настоящего времени Голуб был заместителем командующего ВВС и войсками ПВО, а Гурцевич – начальником факультета Генштаба Вооруженных Сил, заместителем начальника Военной академии.

По информации сайта Минобороны Беларуси, 19 ноября Голубу исполнится 50 лет, он родился в Чернигове, где с отличием окончил авиационное училище летчиков, затем служил в авиационных войсках. Голуб был командующим в 206-й истребительной авиационной дивизии в Лиде и занимал руководящие должности в авиационных войсках Беларуси.

В 2005 он окончил Военную академию Беларуси, а в 2011-м — факультет Генштаба Военной академии нашей страны.