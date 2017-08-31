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Нацбанк выпускает в обращение памятные монеты "Мiнск. 950 гадоў"

01.09.2017 07:54 — Новости Общества | БелТА  
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1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси с 1 сентября выпускает в обращение памятные монеты "Мiнск. 950 гадоў". Соответствующее постановление правления Нацбанка №354 от 25 августа 2017 года опубликовано сегодня на Национальном правовом портале, сообщает БЕЛТА.

Серебряная монета номиналом Br20 будет выпущена тиражом 1,2 тыс. штук, медно-никелевая - номиналом Br1 - тиражом 2 тыс. штук.

Кроме того, с 15 сентября выпускается в обращение серебряная памятная монета "Год Сабакі" серии "Кітайскі каляндар" номиналом Br20, тиражом 1 тыс. штук.

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Беларуси и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-

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Теги: Минск
 
 
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1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси с 1 сентября выпускает в обращение памятные монеты "Мiнск. 950 гадоў". Соответствующее постановление...

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