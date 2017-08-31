На Витебщине за парты 1 сентября сядут более 111 тысяч школьников

На Витебщине первый звонок прозвучит в День знаний для 11,5 тысячи первоклассников, сообщили в управлении образования облисполкома.

«Это примерно столько же детей, как и в прошлом учебном сезоне. При этом количество школьников в области в этом году выросло почти на 500 человек и составляет более 111 тысяч человек. В Витебске школы примут 35,5 тысячи учащихся, в том числе в первый класс пойдут около 4 тысяч учеников», — сказали специалисты.

Откроют День знаний традиционные торжественные линейки. Участие в них примут представители местных органов власти, шефы учебных заведений, родители, ветераны труда, известные гости и выпускники школ. В Витебске около 10 тысяч учащихся соберет праздничный проект «Здравствуй, школьная планета!» в Летнем амфитеатре.

Многие школы города решили отметить этот день походом в кино: сеансы на 1 сентября в кинотеатре «Мир» и Доме кино уже расписаны. Ребята увидят фильмы «Максим Танк» и «Першадрук» Национальной киностудии «Беларусьфильм». В целом подборка белорусских лент для детей в витебских кинотеатрах включает около 50 художественных, документальных и мультипликационных фильмов.

Яркими и запоминающимися проектами отметит День знаний Полоцк. В частности, здесь состоятся Скориновская олимпиада, историческая реконструкция «Падарожжа ў школу мінулага: адзін дзень з жыцця гімназісткі XIX стагоддзя» и бал гимназисток.