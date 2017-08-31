МИНСК, 1 сен — Sputnik. Президент США Дональд Трамп пожертвует один миллион долларов на восстановление пострадавших от наводнения "Харви" штатов, об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Сара Сандерс.

По ее словам, визит Трампа в Луизиану и Техас запланирован на 2 сентября.



© REUTERS Adrees Latif Во власти стихии: как спасаются от "Харви" жители Техаса и Луизианы 21

"Президент посетит в субботу Техас и Луизиану", — сказала Сандерс, отметив, что вероятнее всего Трамп пожертвует эти деньги из личных сбережений.

Она отметила, что пока точный маршрут поездки президента неизвестен, он еще находится на согласовании.

Разрушительное наводнение "Харви" привело к смерти 39 человек и многочисленным разрушениям, десятки тысяч жителей двух штатов были эвакуированы. В настоящее время непогода продолжается в Луизиане.

Ранее денежную помощь пострадавшим от непогоды выделил фонд известного голливудского актера Леонардо Ди Каприо. Организация также пожертвовала миллион долларов.