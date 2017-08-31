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Трамп пожертвует $1 млн на восстановление Техаса и Луизианы от "Харви"

01.09.2017 08:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 сен — Sputnik. Президент США Дональд Трамп пожертвует один миллион долларов на восстановление пострадавших от наводнения "Харви" штатов, об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Сара Сандерс.

По ее словам, визит Трампа в Луизиану и Техас запланирован на 2 сентября.

Трамп пожертвует млн на восстановление Техаса и Луизианы от "Харви"
© REUTERS Adrees Latif
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"Президент посетит в субботу Техас и Луизиану", — сказала Сандерс, отметив, что вероятнее всего Трамп пожертвует эти деньги из личных сбережений.

Она отметила, что пока точный маршрут поездки президента неизвестен, он еще находится на согласовании.

Разрушительное наводнение "Харви" привело к смерти 39 человек и многочисленным разрушениям, десятки тысяч жителей двух штатов были эвакуированы. В настоящее время непогода продолжается в Луизиане.

Ранее денежную помощь пострадавшим от непогоды выделил фонд известного голливудского актера Леонардо Ди Каприо. Организация также пожертвовала миллион долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Точный маршрут поездки президента по пострадавшим штатам еще находится на согласовании.

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