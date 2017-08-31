Все мы разные. Одни любят путешествия, другие — футбол, третьим важно побольше поспать, а четвертые не мыслят себя без помощи другим. Именно наши увлечения делают нас уникальными. TUT.BY вместе с ProStore знакомится с минчанами, характеры которых похожи на героев программы лояльности «Собери друзей с ProStore». В ее рамках в магазинах сети можно бесплатно получить мягкую игрушку при соблюдении определенных условий.

Елена Шандрак — волонтер, с 2015 года девушка параллельно с работой безвозмездно помогает самым разным инициативам: от экологических проектов до мероприятий Минского велосипедного общества и «Аховы птушак Бацькаўшчыны». Ее прототип — овечка Роза, самый отзывчивый и рассудительный из шести героев программы лояльности «Собери друзей с ProStore». Добрый нрав и внимательность Розы всегда помогают остальным героям лучше понимать друг друга.

«Когда попала в волонтерство, у меня «снесло крышу»





— Впервые я попробовала волонтерить еще во время учебы в Институте журналистики БГУ, — вспоминает девушка. — На третьем курсе писала рецензии для студенческого фестиваля «Театральный куфар». После учебы я работала на телеканале, продолжала волонтерить на другом театральном фестивале, «ТЕАРТ». Через пару лет уволилась, жила какое-то время у мамы в Светлогорске. Искала работу, и одна из подруг рассказала мне про Центр экологических решений: они искали автора, который мог бы писать для них статьи. Мы встретились, и я сделала первый материал. Он был о пенопласте, точнее, о его влиянии на окружающую среду. Заинтересовалась экологической тематикой и стала узнавать об этом больше.

Тогда же Елена услышала о проекте Центра под названием «Зеленая карта». В его рамках на интерактивной карте Беларуси обозначают места приема вторичных ресурсов. Девушка собрала информацию и составила такой план для Светлогорска, после чего вместе с куратором проекта сделала презентацию.

— Так и получилось, что поиски работы увлекли меня в мир волонтерства, — смеется героиня. — Когда вернулась в Минск и нашла работу, мир некоммерческих инициатив для меня приоткрылся. В первое время у меня просто «снесло крышу» — волонтерила везде, где могла. Попала в «Ахову птушак Бацькаўшчыны», «Зеленую сеть», Минское велосипедное общество, помогала с постами для соцсетей квир-фестиваля, продолжала помогать Центру экологических решений. Стоило мне только услышать, что где-то нужен волонтер, готова была днем и ночью бежать помогать.



Волонтеры делятся ощущениями после упражнения, в котором им было нужно «за минуту представить свою идею важному человеку»

Самым ответственным проектом, в котором она принимала участие, девушка называет организацию двухнедельного лагеря Ewoka для тридцати ребят из Беларуси, Германии и Греции в деревне Дунаево в Копыльском районе. Эта инициатива связана с неформальным образованием: участники проводили теоретические занятия на экологическую тематику, делали из дерева скамейки, строили террасу для бани, ухаживали за лесом. Таким образом, они получали опыт межкультурного общения и создавали площадку для будущих проектов Международного общественного объединения «Образование без границ».



В Дунаево волонтеры мастерили скворечники

«От помощи другим получаю физическое удовлетворение»





В проектах, где волонтерила Елена, парней и девушек было примерно поровну. Она убеждена: найти себя в этой сфере могут все без исключения. По словам героини, это стереотип, что волонтерство только забирает время и ничего не дает взамен. Она утверждает, что иногда проекты помогают понять, чем хочешь заниматься в жизни. Кроме того, волонтерам иногда удается увидеть вещи, скрытые от глаз обывателя. Например, на театральных фестивалях они становятся одними из первых зрителей, видят «закулисье». Плюс частые путешествия, новые знакомства — перечислять преимущества можно очень долго. При этом ответственности у волонтера не так много, как у штатного сотрудника.

— Я недавно прочитала классную статью под названием «Доброта как модный наркотик», — вспоминает Елена. — И там упоминался очень точный термин — helper’s high. Имеется в виду чувство физического удовлетворения, когда помогаешь другим людям. Не знаю, как у других, но у меня это реально работает. Друзья шутя называют меня «вечный волонтер». Даже если я не участвую в каком-то конкретном проекте, мне нужно кому-то помогать. Чем больше делаешь добра, чем больше людей тебя благодарит, тем больше хочется продолжать.

«Мама ищет для меня волонтерские проекты»

Из действующих проектов Елена упоминает инициативу Центра экологических решений по мониторингу микропластика — вещества, активно использующегося в косметике и загрязняющего окружающую среду. В задачи девушки и других волонтеров входит выбор одной из категорий косметики, фотографирование состава продукции, заполнение анкеты на каждый товар.

Один из интересных проектов, в которых Елена уже не участвует, — «Школа велосипедистов» Минского велосипедного общества. В его рамках люди, которые в детстве не научились ездить на двухколесном транспорте, могут это сделать в столичном парке Янки Купалы с помощью преподавателей-волонтеров.





— Занимает ли мое хобби много времени? — переспрашивает девушка. — Да нет, у меня само по себе получается его организовывать. Если действительно хочешь найти пару свободных часов — они найдутся. Конечно, кто-то работает в офисе с девяти до шести, но есть же еще вечер, выходные, отпуск, в конце концов. Другой вопрос — деньги. Есть такие проекты, за участие в которых нужно платить, что, на мой взгляд, немного странно. Так, на некоторых проектах в Азии волонтеры оплачивают взнос за возможность помочь.

В будущем Елена планирует отправиться в Германию, чтобы поучаствовать в программе Европейской волонтерской службы (ЕВС), которая помогает связывать волонтеров и инициативы по всему миру для реализации самых разных проектов. Расходы на жилье, питание и ежедневные потребности (например, звонки по телефону) берет на себя ЕВС. Такие программы могут длиться от 2 месяцев до года.

— Волонтера могут заселить в квартиру, где у него будет отдельная комната, а могут предложить жить с соседом в одной комнате. Касательно «карманных денег», то в Германии это, как правило, не меньше 100 евро в месяц, но стоит помнить, что волонтера обеспечивают питанием, так что это деньги «на себя». Что касается непосредственно работы, то могут предложить заниматься разными вещами: от помощи в детских садах и домах престарелых, до работы на фермах или организации фестивалей.

Близкие поддерживают Елену в ее увлечении.

— Моя мама интересуется всем, чем я занимаюсь, — говорит Елена. — Сейчас даже сама меня мотивирует делать что-то. Иногда находит в интернете новые волонтерские программы и пересылает их мне. Поэтому с ней у меня в этом вопросе идиллия.

Лайфхаки от Елены, которые помогут получать от волонтерской деятельности удовольствие:

Не бойтесь пробовать — Единственный способ составить мнение о волонтерстве — поучаствовать в нем. Девушка убеждена, что каждый должен хотя бы раз помочь какому-либо проекту — это может изменить вашу жизнь.

Не ждите поощрения — Главная ошибка многих людей, которые приходят в волонтерство, — мнение, что это работа, за которую им что-то должны. Ни в коем случае нельзя рассчитывать на материальные поощрения, в противном случае вас ждет только разочарование.

Подпишитесь на обновления — Находить новые проекты сейчас легко. Елена подписана на новостные рассылки и группы в социальных сетях различных организаций. Кроме того, она периодически просматривает отдельные сайты, которые собирают информацию о таких проектах (например, adukacyja.info и «ОДБ Брюссель»).

Будьте терпеливы — Главное качество волонтера — терпеливость. Такая работа предполагает, что вы будете много общаться с людьми, а это иногда предполагает столкновение мнений. Любимый термин волонтеров — open-minded (отсутствие предубеждений и открытость), только соответствующее отношение поможет не конфликтовать и получать удовольствие от работы.





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