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Лукашенко и Карпенко поздравили белорусов с Днем знаний
01.09.2017 09:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко и министр образования Игорь Карпенко направили поздравления учителям, родителям и детям в связи с Днем знаний, который отмечается 1 сентября.
© Sputnik / Марина Серебрякова
В пятницу за школьную скамью возвращаются порядка 900 тысяч детей — их снова ждут уроки, домашние задания, кружки, секции и многое другое.
"1 сентября в жизни учащихся откроется новая страница, наполненная интересными встречами, незабываемыми впечатлениями и безграничными возможностями. С особым волнением этого яркого события ждали совсем юные граждане нашей страны, для которых прозвучит первый в их жизни звонок. Важным и определяющим в выборе профессии будет нынешний год для выпускных классов", — говорится в поздравлении президента.
Особые слова признательности глава государства выразил педагогам, чьи профессионализм и талант "помогают подрастающему поколению приобретать глубокие знания и развивать таланты", а отменил Лукашенко и роль родителей в воспитании детей.
"Сердечно поздравляю вас с началом нового учебного года. Перед нами — новый этап нашей ответственной и благородной работы, новый шаг на пути к воспитанию самостоятельного, инициативного и целенаправленного юного поколения. Желаю, чтобы новый учебный год стал годом ваших профессиональных открытий и ученических побед", — обратился к педагогам министр образования.
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Порядка 900 тысяч белорусских школьников в пятницу возвращаются к урокам.
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