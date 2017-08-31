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Лукашенко и Карпенко поздравили белорусов с Днем знаний

01.09.2017 09:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко и министр образования Игорь Карпенко направили поздравления учителям, родителям и детям в связи с Днем знаний, который отмечается 1 сентября.

Лукашенко и Карпенко поздравили белорусов с Днем знаний
© Sputnik / Марина Серебрякова
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В пятницу за школьную скамью возвращаются порядка 900 тысяч детей — их снова ждут уроки, домашние задания, кружки, секции и многое другое.

"1 сентября в жизни учащихся откроется новая страница, наполненная интересными встречами, незабываемыми впечатлениями и безграничными возможностями. С особым волнением этого яркого события ждали совсем юные граждане нашей страны, для которых прозвучит первый в их жизни звонок. Важным и определяющим в выборе профессии будет нынешний год для выпускных классов", — говорится в поздравлении президента.

Особые слова признательности глава государства выразил педагогам, чьи профессионализм и талант "помогают подрастающему поколению приобретать глубокие знания и развивать таланты", а отменил Лукашенко и роль родителей в воспитании детей.

"Сердечно поздравляю вас с началом нового учебного года. Перед нами — новый этап нашей ответственной и благородной работы, новый шаг на пути к воспитанию самостоятельного, инициативного и целенаправленного юного поколения. Желаю, чтобы новый учебный год стал годом ваших профессиональных открытий и ученических побед", — обратился к педагогам министр образования.

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Теги: Минск
 
 
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Порядка 900 тысяч белорусских школьников в пятницу возвращаются к урокам.

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