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Дожди и грозы. Погода в первые осенние выходные на Гродненщине

01.09.2017 09:42 — Новости Общества | Tut.by  
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В субботу синоптики обещают дожди и пасмурную погоду, а в воскресенье — грозу и порывистый ветер. О погоде в области сообщает Республиканский гидрометеоцентр.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В субботу, 2 сентября, утром и днем сплошная облачность и небольшой дождь. Вечером — также дожди. Температура ночью +14…16°С, днем до +18°С.

В воскресенье, 3 сентября, ночью — туман. Видимость 500−800 м. Утром дымка. Днем синоптики обещают грозу и дождь. Днем столбик термометра не поднимется выше +16°С. Также будет ветрено — порывы во время грозы до 12 м/с.

 
 
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В субботу синоптики обещают дожди и пасмурную погоду, а в воскресенье - грозу и порывистый ветер.

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