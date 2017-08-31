|
Дожди и грозы. Погода в первые осенние выходные на Гродненщине
01.09.2017 09:42 — Новости Общества | Tut.by
В субботу синоптики обещают дожди и пасмурную погоду, а в воскресенье — грозу и порывистый ветер. О погоде в области
В субботу, 2 сентября, утром и днем сплошная облачность и небольшой дождь. Вечером — также дожди. Температура ночью +14…16°С, днем до +18°С.
В воскресенье, 3 сентября, ночью — туман. Видимость 500−800 м. Утром дымка. Днем синоптики обещают грозу и дождь. Днем столбик термометра не поднимется выше +16°С. Также будет ветрено — порывы во время грозы до 12 м/с.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу синоптики обещают дожди и пасмурную погоду, а в воскресенье - грозу и порывистый ветер.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии