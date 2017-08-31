Дожди и грозы. Погода в первые осенние выходные на Гродненщине

В субботу синоптики обещают дожди и пасмурную погоду, а в воскресенье — грозу и порывистый ветер. О погоде в области сообщает Республиканский гидрометеоцентр.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В субботу, 2 сентября, утром и днем сплошная облачность и небольшой дождь. Вечером — также дожди. Температура ночью +14…16°С, днем до +18°С.

В воскресенье, 3 сентября, ночью — туман. Видимость 500−800 м. Утром дымка. Днем синоптики обещают грозу и дождь. Днем столбик термометра не поднимется выше +16°С. Также будет ветрено — порывы во время грозы до 12 м/с.