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В Вороновском районе инженер и два механизатора похитили из бункера комбайна 4 тонны зерна

01.09.2017 09:35 — Новости Общества | Tut.by  
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В отношении работников одного из сельхозпредприятий Вороновского района возбуждено уголовное дело. Инженера и двух механизаторов подозревают в хищении с охраняемой территории мехдвора, из бункера комбайна, 4,2 тонн зерна «Тритикале» на общую сумму 790 рублей, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.


Фото: Олег Киндар, TUT.BY, носит иллюстративный характер

В Гродненском регионе сейчас созданы мобильные группы, которые круглосуточно проводят мониторинг уборки урожая. За это время были выявлены еще факты бесхозяйственности со стороны руководителей и материально-ответственных лиц организаций.

Например, сотрудниками управления БЭП УВД проводится проверка по факту возгорания зерносушильного склада одной из сельхозорганизаций Дятловского района.

Пожар повредил кровлю, напольное покрытие, уничтожил около 700 кг семян травы «тимофеевка». Несмотря на указанные обстоятельства, факт возникновения пожара и следы возгорания были скрыты.

 
 
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