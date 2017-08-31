Как будут повышать пенсии белорусским военным?

МИНСК, 1 сен — Sputnik. Пенсии военнослужащих и сотрудников военизированных организаций начнут повышаться в Беларуси с 1 сентября, сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе главы государства.

Соответствующий указ №314 "О пенсионном обеспечении некоторых категорий граждан" президент Александр Лукашенко подписал 31 августа.

"Реализация норм указа позволит обеспечить планомерное, начиная с 1 сентября 2017 года, повышение пенсий военнослужащих и сотрудников военизированных организаций", — сказали в пресс-службе.

Там также сообщили, что размер повышения будет сопоставим с увеличением пенсий других категорий белорусских граждан. Для этого к выплачиваемым военным пенсиям вводятся корректирующие коэффициенты — они временные и будут действовать до 1 июля 2019 года.

Как рассчитывали военные пенсии раньше?

Ранее пенсии военнослужащим перерасчитывали вслед за изменением денежного довольствия, которое исчисляется из соответствующих окладов по последней занимаемой должности, оклада по воинскому званию, надбавки за выслугу лет, денежной компенсации взамен продовольственного пайка, включая выплаты, связанные с индексацией денежного довольствия.

Перерасчет пенсий другим категориям граждан — получателям минимальных социальных пенсий, трудовых и другие пенсий — производится исходя из величины бюджета прожиточного минимума, из величины средней заработной платы по республике и других параметров.

Средний размер назначенных пенсий в Беларуси в июле составил 298 рублей. Минимальные трудовые и социальные пенсии в Беларуси в последний раз повышались с 1 августа — в связи с изменением величины средней зарплаты по стране.

Как было в России?

В пресс-службе белорусского президента отметили, что повышение военных пенсий будет осуществляться исходя из тех же подходов, которые были уже применены в России. Там денежное довольствие военных пенсионеров подобным образом начало увеличиваться с 2012 года.

Впервые о повышении пенсий для военных заявил в июне 2012 года Владимир Путин, на тот момент занимавший пост премьер-министра РФ. На заседании правительства он предложил подумать о реформировании системы денежного довольствия военнослужащих и повышении их материальной обеспеченности. На тот момент в гражданском секторе уже произошли определенные подвижки, и военные пенсионеры оказались в ущемленном положении.

Тогда Путин заявил о необходимости увеличить доплату к пенсиям для военных пенсионеров до 1 тысячи рублей, тогда как на момент его высказывания эта доплата составляла всего 240 российских рублей.

На доплаты к военным пенсиям было решено выделить 7,9 миллиардов рублей. Путин поручил внести соответствующие изменения в бюджет и нормативные акты.

Позднее эти акты были приняты, и по закону о пенсионном обеспечении военных их пенсии должны ежегодно пересматриваться одновременно с индексацией денежного довольствия (зарплат) военных. В 2012 году военные пенсии серьезно выросли, однако с 2013 года в РФ ежегодно повышается только доля денежного довольствия, которая учитывается при начислении пенсии военнослужащим.

По закону эта доля довольствия должна ежегодно расти на 2% (с учетом прогнозной инфляции на ближайший год увеличение может быть и больше), пока не достигнет 100%. Действие этого положения пока заморожено, при этом Минфин РФ предлагает продлить мораторий до 1 января 2018 года.

Сколько получают российские военные пенсионеры?

Средний размер военной пенсии в России после повышения в начале 2017 года составит 21,3 тысячу российских рублей в месяц, что существенно больше средней гражданской пенсии.

В 2017 году в РФ военные пенсии были проиндексированы дважды — в феврале на 5,4% и в марте на 0,4%. Осенью военные пенсионеры рассчитывают получить индексацию в размере 2% — предполагается, что это произойдет 1 октября.

Сумма пенсий военнослужащих в 2017 году регулируется статьями законов 166 ФЗ и 4468-1 ФЗ, согласно которым предусмотрены различные механизмы начисления в зависимости от причины выхода на пенсию и многих других факторов. При расчете пенсии военных учитывается звание, занимаемая должность, а также показатель выслуги лет, участие в боевых действиях в горячих точках и в контртеррористических операциях.

Рассчитывается военная пенсия по такой формуле: база x (50% + 3% за каждый год службы после 20 лет стажа, но не больше 85%) x понижающий коэффициент), где 50-% — часть от суммы средней взвешенной заработной платы. Но для отдельных категорий военнослужащих положены надбавки.