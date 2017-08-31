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Ученые соберутся на съезд в Минске в конце года

01.09.2017 09:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 сен — Sputnik. Второй съезд ученых Беларуси состоится в четвертом квартале этого года, следует из опубликованного в пятницу постановления Совета министров республики.

Ученые соберутся на съезд в Минске в конце года
© Sputnik / Виктор Толочко
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Текущий год объявлен в Беларуси годом науки. Для подведения итогов прошедшего года и общения с белорусскими властями в четвертом квартале 2017-го отечественные ученые соберутся на республиканский съезд.

Первый съезд ученых прошел еще десять лет назад, и с тех пор исследователи не собирались в Минске для участия в таких серьезных мероприятиях.

Главой оргкомитета по проведению съезда ученых стал вице-премьер Владимир Семашко. Также в оргкомитет вошли представители правительства, Национальной академии наук и других профильных ведомств.

Точная дата проведения съезда ученых пока не обозначена.

Схожее мероприятие проходило в августе в Минске, только для большого диалога со всех регионов пригласили на республиканский педагогический совет учителей. Уже тогда глава Минобразования поднимал ряд вопросов касательно развития отечественной науки.

 
Теги: Минск
 
 
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Съезд ученых пройдет в республике во второй раз, первое такое мероприятие состоялось десять лет назад.

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