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Ученые соберутся на съезд в Минске в конце года
01.09.2017 09:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 сен — Sputnik. Второй съезд ученых Беларуси состоится в четвертом квартале этого года, следует из опубликованного в пятницу постановления Совета министров республики.
© Sputnik / Виктор Толочко
Текущий год объявлен в Беларуси годом науки. Для подведения итогов прошедшего года и общения с белорусскими властями в четвертом квартале 2017-го отечественные ученые соберутся на республиканский съезд.
Первый съезд ученых прошел еще десять лет назад, и с тех пор исследователи не собирались в Минске для участия в таких серьезных мероприятиях.
Главой оргкомитета по проведению съезда ученых стал вице-премьер
Точная дата проведения съезда ученых пока не обозначена.
Схожее мероприятие проходило в августе в Минске, только для большого диалога со всех регионов пригласили на республиканский педагогический совет учителей. Уже тогда глава Минобразования поднимал ряд вопросов касательно развития отечественной науки.
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Съезд ученых пройдет в республике во второй раз, первое такое мероприятие состоялось десять лет назад.
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