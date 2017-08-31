Чувствуется, что в последнее время в стране взяли курс на развитие рабочих специальностей. О том, что в Беларуси хотят сокращать количество мест в вузах и увеличивать в ПТУ и ссузах, в середине августа после доклада президенту заявил вице-премьер Василий Жарко. На прошедшем республиканском педсовете по левую руку от Александра Лукашенко сидела Ольга Закревская, мастер Минского профессионально-технического колледжа швейного производства, победитель открытого чемпионата WorldSkills стран СНГ 2015 года. 1 сентября глава государства решил посетить Минский автомеханический колледж.





Накануне визита президента в колледже побывали корреспонденты TUT.BY, посмотрели, как готовятся к приезду высокопоставленных лиц, узнали, чему учатся студенты и некоторые выпускники зарабатывают по 1000 долларов в месяц.

Учащиеся будут петь во время встречи с президентом гимн колледжа

Минский автомеханический колледж находится напротив проходной на Минский автомобильный завод. По пути к нему от метро сотрудницы ЖЭСа чистят синие доски для объявлений на подъездах дома.





Бордюры своей белизной и свежестью похожи на фарфор. А сразу у входа в колледж монтируют сцену, на которой, говорят, будет выступать президент.

К его приезду здесь все доводят до совершенства: дометают улицы, во внутреннем дворике колледжа моют асфальт, а в коридорах еще чувствуется запах краски.





— Вы только завтра оденьтесь красиво, — просит студентов сотрудница колледжа. — Черный низ, белый верх.

— У меня из красивого — только лицо, — шутит один из студентов.

Тем не менее, ребята к приезду президента готовы, в том числе планируют на встрече петь гимн колледжа.





О том, что у этого учебного учреждения богатая история, говорит большая экспозиция на первом этаже, связанная с жизнью и работой известного выпускника колледжа, советского и белорусского ученого, одного из основателей отечественного грузового автомобилестроения Михаила Высоцкого. Именно его имя учреждение и носит.

— Его идеей считается концепция автопоездов. Даже просчитали, что если сделать трассу от Бреста до Владивостока, то на этих автопоездах было дешевле доставлять грузы, чем на поездах, — рассказывает нам Виктор Исаков, заместитель директора по производственному обучению.



Виктор Исаков, заместитель директора по производственному обучению

Он отмечает, что Михаил Высоцкий часто к ним приезжал и делился опытом.

— Вот он на фотографии с Валентиной Толкуновой, Игорем Лученком, космонавтом Петром Климуком. А вот с Алферовым, лауреатом Нобелевской премии, митрополитом Филаретом, Александром Григорьевичем Лукашенко, — перечисляет собеседник тех, с кем на фотографиях запечатлен ученый.

Здесь же среди экспонатов в холле колледжа можно увидеть дипломные проекты учащихся. Например, на моделях автомобилей показано, как работает сигнализация, стоит дизайнерский проект желтого автобуса.



Дипломные проекты учащихся колледжа

Из музея заведения к приезду президента в холл вынесли макет колледжа, который создал один из преподавателей. В реальности это здание построили в 1936 году, здесь были военные казармы, а колледж открылся только в 1945 году. Виктор Исаков с гордостью перечисляет выпускников, среди них трое руководили МАЗом. После этого мы направляемся в лаборатории, которые планируют показать президенту.

В колледже из около 1300 студентов — примерно десять девушек

Первая наша остановка — лаборатория ремонта автомобилей.





— Это наработки наших студентов. Здесь представлены двигатель внутреннего сгорания, коробка передач, гидроусилитель рулевого управления, прибор для проверки свечей под давлением, — показывает на каждое из этих устройств наш гид.

— У вас в колледже, наверное, среди учащихся практически нет девушек? — спрашиваю и думаю, что многие не оценят мой гендерно неккоректный вопрос. Но именно в этот момент, когда вижу все это не на картинке, а в жизни, он и возникает.

— В колледже из 1300 человек девочек максимум пять-десять, — прищуривая глаз, отвечает Виктор Петрович.

Периодически ему кто-то звонит по рабочим вопросам, и эти минуты еще больше ощущаешь, насколько нелегко нашему собеседнику было найти время на журналистов.

— А вот это ребята разработали концепцию автомобиля в 2010 году на курсовом проекте, — показывает он модель легкового автомобиля. — Самое интересное, просчитали, что в классе своих автомобилей он будет самым оптимальным для производства на территории Беларуси. Расход примерно 6,2 литра.



Для наглядности в аудитории стоит автомобиль.

Следующая лаборатория — кабинет устройства автомобилей. Из него выходит мужчина в очках, коралловой рубашке и по-доброму улыбается. Это Николай Николаевич Лущиц, ведущий преподаватель спецдисциплин по устройству автомобилей.

— Николай Николаевич творчески подошел к размещению устройства и человеческими усилиями затянул прямо в аудиторию автомобиль, — рассказывает наш гид. О чем речь понимаю только, когда заглядываю в аудиторию. По центру стоит красное Renault. Оказывается, автомобиль здесь нужен для наглядности и лучшего понимания материала. Николай Николаевич, чтобы внести его в аудитории, сначала авто разобрал, а потом собрал.



Николай Николаевич Лущиц, ведущий преподаватель спецдисциплин по устройству автомобилей

— По картинкам специалиста не подготовишь, — утверждает Виктор Петрович и вместе с коллегой показывает нам другие детали от автомобиля в разрезе.

Они в лаборатории колледжа попадают со вторичного рынка. Резать новые двигатели, чтобы понять, что там внутри, возможности нет.

— Когда в автомобиль начали внедрять электронику, мы поняли, что начинаем упускать какой-то сектор подготовки специалистов, — продолжает Виктор Петрович. — И получилось, что до 2012 года электронных диагностов никто в республике не учил. Они все были самоучками. Однако разработали учебные планы и запустили программу для подготовки специалистов автосервиса. Там как раз делают уклон на то, что выпускник сможет качественно диагностировать и устранять неисправность в электронной системе автомобиля.

Именно эта тенденция и подтолкнула к тому, чтобы создать на базе колледжа единственный в стране ресурсный центр по автосервису и технической эксплуатации автомобиля.

В ресурсном центре колледжа — лучшая техническая база по автомеханике в стране

По коридору мы подходим к ресурсному центру — его в первую очередь планируют показать президенту. Именно там сосредоточено лучшее оборудование для подготовки автомехаников в стране.





— Хотелось бы, конечно, чтобы это оборудование было в каждом учебном заведении, которое ведет подготовку подобных специалистов, но ввиду его дороговизны — это нецелесообразно. Поэтому есть концепция ресурсного центра, в котором будет сосредоточена лучшая мировая техническая база для подготовки специалистов, и которой могут пользоваться все учебные заведения.

Ресурсный центр состоит из трех классов по подготовке и нескольких лабораторий. В первом на нашем пути классе учащиеся 4 курса разбирают устройство автомобиля.

В целом обучение в колледже длится 3 года и 6 месяцев или 2 года и 7 месяцев в зависимости от того, после какого класса пришел учиться выпускник. Практику студенты проходят как на ведущих госпредприятиях, так и на частных. Например, на МАЗе, предприятии Минсктранс, в трамвайных и троллейбусных парках, на сервисных станциях легковых и грузовых автомобилей.





— Кто захочет развиваться в этом направлению, тот зарабатывает около 1000 долларов в месяц, — говорит Виктор Петрович. — Кто занимается диагностикой, тот год-полтора на фирме набирается опыта и потом уже диктует условия. Ребята делают иногда такие вещи, что заводы сделать не могут. Там, конечно, они молчат о своих доходах. Представьте, когда полностью убивается электроника, завод отказывается восстанавливать, а люди это делают. Как это называется? «Супер» — называется!

Собеседник все специальности в колледже считает престижными, но уточняет, что абитуриенты массово идут на специальности автосервис и техническая эксплуатация автомобилей. Конкурс в этом году на них был около двух человек на место. Зачисляли в колледж по среднему баллу аттестата. Проходной балл на некоторые специальности был около 8. Больше всего здесь учащихся из Минска и Минской области — 85−87%.

— Наши специальности престижно получить. В любой отрасли должен быть специалист независимо от того, кто он: дворник, ткач, учитель. Мы пытаемся готовить высококлассных специалистов по своему направлению.

Машины здесь специально ломают, чтобы студенты отремонтировали

В одном из классов ресурсного центра нам показывают прибор электролизер. Он в том числе состоит из двух колб, наполненных водой.

— В Беларуси такого не найдете. Это технология будущего, — заверяет Виктор Исаков. — Представьте, что вы приехали на заправку на машине, залили в бак воды и поехали кататься.

— Вместо бензина?

— Это уже не фантастика. В электролизере стоят элементы, которые преобразуют из водорода электрический ток.





На стенах кабинета висят дипломные проекты студентов. Например, показано, как работает в машине сигнализация с автозапуском.

— У вас есть автомобиль, вы нажали кнопочку, замки заблокировались, нажали вторую кнопочку — завелся двигатель. Вас не интересует, как это происходит. Но когда у вас это ломается, возникает проблема. А ребята должны сделать так, чтобы для вас это проблемой не было. Поэтому они разобрали на схеме с деталями сам механизм того, как работает сигнализация с автозапуском.

В следующей лаборатории стоит автомобиль Fiat.

— Реально действующий автомобиль, единственное, чем отличается — в него специально включили блок неисправностей. Этот блок может моделировать поломки, которые должен диагностировать студент. Например, он заводит автомобиль, все работает, как положено. Преподаватель кнопочку переключил, автомобиль либо заглох, либо начинает работать со сбоями. Задача учащегося диагностировать неисправность.



Олег Царук, заведующий лабораторией ресурсного центра колледжа показывает электромобиль в разрезе.

В августе этого года в лаборатории появился электромобиль в разрезе. Его сделали по заказу колледжа. Принцип обучения на нем студентов тот же, что и в предыдущей машине: преподаватель авто «ломает», студент ищет неисправность и ремонтирует.

Мы посещаем лабораторию кузовного ремонта и покидаем колледж через внутренний дворик.





К этому моменту сцену у входа для завтрашнего мероприятия уже смонтировали. Теперь активно подметают улицу около МАЗа. Рабочие возле колледжа устанавливают флаги, а над учреждением образования приветствует учащихся в новом учебном году голубая растяжка.