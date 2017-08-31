ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тарифы на газ, свет и тепло выросли для организаций с 1 сентября

01.09.2017 10:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 1 сен — Sputnik. Тарифы на природный газ, электрическую и тепловую энергию для белорусских организаций, которым установлены тарифы на уровне тарифов для населения, повышаются с 1 сентября 2017 года.

Такое решение закреплено постановлением министерства антимонопольного регулирования и торговли №44 от 8 августа 2017 года. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно постановлению, организациям, приравненным по оплате энергоресурсов к населению, тарифы на природный газ, тепловую и электрическую энергию проиндексированы на 8%.

Документ вступает в силу с 1 сентября 2017 года.

Ранее правительство Беларуси с 1 сентября проиндексировало для населения тарифы на услуги ЖКХ, а также тарифы на основные энергоносители — также на 8%.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это касается организаций, которые платят за энергоресурсы по тем же тарифам, что и население, индексация составила 8%.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Затянул прямо в аудиторию автомобиль". Что покажут президенту в автомеханическом колледже
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика