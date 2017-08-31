Тарифы на газ, свет и тепло выросли для организаций с 1 сентября

МИНСК, 1 сен — Sputnik. Тарифы на природный газ, электрическую и тепловую энергию для белорусских организаций, которым установлены тарифы на уровне тарифов для населения, повышаются с 1 сентября 2017 года.

Такое решение закреплено постановлением министерства антимонопольного регулирования и торговли №44 от 8 августа 2017 года. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно постановлению, организациям, приравненным по оплате энергоресурсов к населению, тарифы на природный газ, тепловую и электрическую энергию проиндексированы на 8%.

Документ вступает в силу с 1 сентября 2017 года.

Ранее правительство Беларуси с 1 сентября проиндексировало для населения тарифы на услуги ЖКХ, а также тарифы на основные энергоносители — также на 8%.