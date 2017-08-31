Устроившая скандал витеблянка и аптекарь помирились. Суд оштрафовал женщину на 368 рублей

Суд Первомайского района Витебска 1 сентября рассмотрел административное дело в отношении 35-летней женщины, которая стала героиней резонансного скандала в городской аптеке.

Обвиняемая Марина Пояркова и потерпевший, заведующий аптеки Максим Самсонов, в суде сидят на одной скамье, в полуметре друг от друга.

Женщину обвинили в совершении правонарушений, предусмотренных ст. 9.3 (Оскорбление) и ст. 17.1 (Мелкое хулиганство) КоАП Беларуси. Ответственность по первой статье — штраф в размере от 4 до 20 базовых величин, по второй — штраф от 2 до 30 базовых величин или административный арест.

У Поярковой среднее образование, работает ретушировшицей.

— Я признаю свою вину, искренне извиняюсь перед потерпевшим, — сказала она в суде. — Я человек вспыльчивый, и в этой ситуации вела себя некрасиво (…) Раскаиваюсь, видела себя со стороны на видео из аптеки, как это выглядело. Но и меня потом оскорбили тысячи людей.



Фото: gztzara.by

Максим Самсонов в суде заявил:

— В связи с принесенными извинениями готов примириться.

В связи с примирением сторон дело по ст 9.3 (Оскорбление) суд закрыл. По второй статье витеблянку оштрафовали на 16 базовых величин — 368 рублей. Рассмотрение дела заняло меньше получаса.

После процесса Максим Самсонов рассказал, что обвинение по ст. 17.1 инициировала милиция, по статье 9.3 его попросили написать заявление правоохранители.

Напомним, 9 августа витеблянка Марина Пояркова пришла в аптеку с мопсом на поводке. Провизор сказал ей, что вход с животными запрещен и обслуживать ее не будут. Соответствующая информация есть на дверях аптеки. После этого женщина потребовала книгу жалоб и начала оскорблять заведующего аптекой Максима Самсонова. С каждой минутой посетительница распалялась все больше и больше и в итоге устроила настоящий скандал.

В частности, покупательница сказала Самсонову: «Животное — это ты. Грязное, вонючее животное. Моя собака стоит дороже тебя». Она также назвала работника аптеки «бомжем». Кроме того, посетительница грозила увольнением заведующему, а еще одному сотруднику аптеки заявила, что он не обладает достаточными профессиональными знаниями.

Несмотря на поток оскорблений в адрес работников аптеки, женщину все-таки обслужили. Инцидент был записан на камеру видеонаблюдения. Максим Самсонов разместил запись в интернете.

Марина Пояркова объясняла свой поступок тем, что «была на нервах», так как ее муж обжег ноги бетоном и нуждался в медикаментах. Идти в аптеку с извинениями она не захотела. По мнению женщины, провизор оскорбил ее не меньше, чем она его, выложив видео в интернет.