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Медики предупредили об опасном вирусе во Франции

01.09.2017 10:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 сен — Sputnik. Случаи заражения вирусом Чикунгунья подтверждены в юго-восточных регионах Франции — в Провансе и на Лазурном берегу, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Медики предупредили об опасном вирусе во Франции
© Sputnik Владимир Вяткин
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Случаи заражения редким вирусом были зафиксированы в 20-х числах августа в юго-восточных регионах Франции. Среди зараженных — французы в возрасте от трех до 77 лет.

Это не первый случай заражения Чикунгунья во Франции, однако вспышка заболевания все равно стала неожиданной для врачей. Обычно этот вирус распространяется в Африке и Азии. В ВОЗ отметили, что существует риск международного распространения вируса.

Разносят вирус Чикунгунья комары, поэтому медики рекомендуют стараться обезопасить себя от укусов насекомых.

Вирус Чикунгунья может быть некоторое время незамеченным человеком, однако рано или поздно он проявится. Среди симптомов заражения вирусом — повышение температуры до 40 градусов, головные боли, боли в мышцах и суставах. Смертельные случаи регистрируются не так часто, однако в зоне риска находятся пожилые люди, дети и те, у кого ослаблен иммунитет.

В настоящее время лекарства от вируса Чикунгунья нет. Российским туристам уже рекомендовали быть осторожными во Франции, белорусские же эпидемиологи пока об этом вирусе не высказывались.

 
Теги: Минск
 
 
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Вирус Чикунгунья переносится комарами и обычно распространен в Африке и Азии, однако зафиксировали его и во Франции.

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