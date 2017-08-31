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Лукашенко 1 сентября посетит автомеханический колледж в Минске

01.09.2017 11:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 сентября посетит Минский государственный автомеханический колледж имени академика М.С. Высоцкого, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

В Беларуси 1 сентября начинается новый учебный год. По многолетней традиции этот день объявлен Днем знаний.

Лукашенко 1 сентября посетит автомеханический колледж в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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В этот день белорусские чиновники, аккредитованные в стране дипломаты и руководители самого разного уровня традиционно посещают высшие, средние и средне-специальные учреждения образования, где принимают участие в торжествах по случаю Дня знаний.

Как сообщили в пресс-службе, в колледже президенту доложат о развитии в Беларуси системы профессионального образования. Затем Лукашенко ознакомится с материально-технической базой и организацией образовательного процесса в колледже, посетит ресурсный центр подготовки кадров для обслуживания и ремонта автомобилей.

Ожидается, что белорусский президент также примет участие в празднике, посвященном Дню знаний.

Как отметили в пресс-службе, на сегодняшний день в республике работают 135 учреждений профессионально-технического образования и 113 учреждений среднего специального образования. Количество обучающихся в этих заведениях в новом учебном году составляет почти 190 тысяч человек.

Минский государственный автомеханический колледж является филиалом Республиканского института профессионального образования. Это одно из старейших учреждений среднего специального образования в Беларуси. История колледжа началась в 1945 году и тесно связана с развитием Минского автомобильного завода. С 1945 по 2017 год в заведении подготовлено более 24 тысяч специалистов по 14 специальностям для предприятий автотракторостроения. Многие из выпускников стали организаторами производств, учеными, специалистами в области машиностроения и видными государственными деятелями.

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Теги: Минск
 
 
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Президент послушает доклад о развитии в Беларуси системы профобразования и примет участие в празднике, посвященном Дню знаний.

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